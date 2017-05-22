23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется расширить функции Агентства по управлению активами, сообщил сегодня первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный во время круглого стола "Банковский сектор Беларуси: восстановление ожидается", передает корреспондент БЕЛТА.

"Агентство по токсичным долгам создано не так давно, но уже сегодня правительство совместно с Нацбанком реализует инициативы по расширению мандата агентства. Уже подготовлен проект указа, который на следующей неделе мы планируем обсуждать в министерствах и ведомствах. И этот проект указа будет предусматривать возможности использования альтернативных источников консолидации капитала для агентства без возможного участия государства. Предусматривается использование широкого инструментария для реструктуризации проблемных долгов со стороны агентства, в том числе создание рынка проблемных долгов внутри Беларуси", - подчеркнул Тарас Надольный.

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