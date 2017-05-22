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В Беларуси в 2018 году планируется уйти от целевой покупки валюты юрлицами

23.05.2017 13:08 — Новости Экономики | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году планируется уйти от целевой покупки валюты юрлицами, сообщил сегодня первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный во время круглого стола "Банковский сектор Беларуси: восстановление ожидается", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы проводим работу по валютной либерализации. Это целый комплекс мероприятий, которые проводят Нацбанк и правительство, и он касается, к примеру, снятия ограничений по капитальным операциям. Речь идет о разрешениях на открытие внешних счетов, на приобретение недвижимости за границей. Здесь исходим из того, что при снятии таких ограничений мы все-таки снимем ожидания, которые сегодня складываются у субъектов экономической деятельности в том, что валюту надо хранить, потому что она может понадобиться на "черный день". Мы говорим, что не надо хранить валюту, потому что ее можно купить в любой момент. В 2018 году мы также планируем уйти от целевой покупки юридическими лицами валюты", - подчеркнул Тарас Надольный и напомнил, что сегодня юрлица могут купить валюту только под конкретные цели.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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