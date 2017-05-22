Аэродром в Болбасово Оршанского района сможет принимать международные грузоперевозки

23 мая, Оршанский район /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Вопрос о присвоении международного статуса взлетно-посадочной полосы аэродрома в мультимодальном промышленно-логистическом комплексе "Бремино-Орша" в городском поселке Болбасово должен быть решен в ближайшие месяцы. Такое распоряжение дал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня во время посещения поселка участниками выездного заседания Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Комплекс "Бремино-Орша" - масштабный проект по повышению инвестиционного потенциала Беларуси, который реализуется ООО "Бремино Групп" согласно указу Президента и является примером государственно-частного партнерства. Комплекс включает логистическую, торгово-промышленную зоны с примыкающим аэродромом, железной дорогой и международными транспортными магистралями, благодаря чему станет центром транзитных грузов. Однако для большей эффективности взлетно-посадочной полосе необходимо придать международный статус. Тогда международные грузовые авиаперевозки можно будет осуществлять непосредственно в Оршу, без промежуточных остановок для растаможки. В целом инвесторы и руководители ООО "Бремино Групп" настаивают на придании комплексу равных условий хозяйствования с "Великим камнем". "Не вижу проблемы, - отметил Андрей Кобяков. - Как сделали документ по "Великому камню", так решим вопрос и по Орше. В ближайшие пару месяцев международный статус полосы нужно сделать".

Проработкой вопроса, а также других нюансов, которые будут включены в последующее постановление Совмина (порядок инвестирования, предоставление льгот, формы собственности объекта) займется межведомственная рабочая группа, создать которую поручил премьер-министр. Также будет подготовлен отдельный указ по функционированию всего комплекса, в том числе в условиях таможенного пространства.

По словам директора "Бремино Групп" Василия Дементея, придание международного статуса взлетно-посадочной полосе станет гарантом для компании, а также для Оршанского авиаремонтного завода по инвестированию в переоснащение полосы (оно включает световые огни, ограждение, специальное оборудование, диспетчерские пункты). На эти цели потребуется около Br17 млн.

Общая площадь застройки МПЛК "Бремино-Орша" - 230 га, территория комплекса входит в СЭЗ "Витебск". Будущим резидентам будет доступен полный комплекс услуг таможенного оформления грузов, фитосанитарного контроля, складского обслуживания, услуг банков, логистических и страховых компаний и так далее. "Первая очередь - подъездная дорога, складское здание и автомобильный терминал логистической площадки - будет сдана в 2018 году. Грузопоток есть, так что загрузка будет обеспечена, - заверил Василий Дементей. - Параллельно со строительством мы организовали работу на временной площадке в Орше для формирования транспортных потоков и подготовки персонала. Уже на первом этапе мы создадим здесь не менее 100 рабочих мест. В перспективе у нас строительство железнодорожного терминала и промышленных производств. Это тоже рабочие места, что значительно подтянет не только Болбасово, а весь Оршанский регион в экономическом плане. Повысится деловая активность, появятся перспективы привлечения иностранных инвестиций".

Сегодня в Оршанском районе проходит выездное заседание Президиума Совета Министров по вопросам развития региона. Первым объектом посещения стал филиал "Сладкая страна" государственного предприятия "Кондитерская фабрика "Витьба". Затем в городском поселке Болбасово участники ознакомились с перспективным планом развития этого населенного пункта, а также его градообразующим предприятием - ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", ходом реализации проекта создания мультимодального промышленно-логистического комплекса с его участием. В программе визита также посещение ОАО "Техника связи" и СООО "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел". На заседании правительство рассмотрит вопросы социально-экономического развития региона, его производственного сектора, привлечения инвестиций, строительства жилья, транспортной инфраструктуры, занятости населения.-0-