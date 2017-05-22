Семашко не исключает поставок альтернативной нефти до конца года

Владимир Семашко. Фото из архива

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Владимир Семашко не исключает, что уже в нынешнем году в Беларусь может быть поставлена альтернативная российской нефть. Об этом он заявил сегодня журналистам на полях Белорусского промышленного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все возможно", - сказал Владимир Семашко.

Как сообщал ранее председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко, в настоящее время прорабатываются возможности диверсификации поставок нефти в Беларусь. "Продолжаем прорабатывать все эти вопросы: не в пику России, но диверсификация всегда является дополнительной подушкой безопасности для экономической устойчивости любой отрасли", - отметил Игорь Ляшенко. При этом он не стал называть конкретные страны и пути поступления альтернативной нефти: "Переговоры идут, и их содержание является коммерческой тайной. Но определенные варианты просматриваются".-0-