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На торгах 23 мая евро вырос, а российский рубль упал
23.05.2017 13:27 — Новости Экономики | Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 23 мая состоялись очередные торги.
Доллар незначительно снизился на BYN 0,0001 — до 1,8524 рубля.
Евро вырос на BYN 0,0121 — до 2,0834 рубля.
Российский рубль упал на BYN 0,0016 — до 3,274 рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 23 мая состоялись очередные торги валютами.
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