|
Нацбанк планирует до 2020 года нарастить ЗВР до $8-8,5 млрд
23.05.2017 13:31 — Новости Экономики | БелТА
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк планирует до 2020 года нарастить золотовалютные резервы до $8-8,5 млрд, сообщил сегодня первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный во время круглого стола "Банковский сектор Беларуси: восстановление ожидается", передает корреспондент БЕЛТА.
Тарас Надольный отметил, что Нацбанк рассчитывает довести уровень золотовалютных резервов до $8-8,5 млрд к 2020 году. "Сегодня все основания для этого есть, мы весь избыток валюты покупаем, у нас положительные интервенции. Это позитивный результат гибкой курсовой политики, которая сегодня сложилась на рынке", - пояснил он.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тарас Надольный отметил, что Нацбанк рассчитывает довести уровень золотовалютных резервов до $8-8,5 млрд к 2020 году. "Сегодня все основания для этого есть, мы весь...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии