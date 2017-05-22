Нацбанк планирует до 2020 года нарастить ЗВР до $8-8,5 млрд

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк планирует до 2020 года нарастить золотовалютные резервы до $8-8,5 млрд, сообщил сегодня первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный во время круглого стола "Банковский сектор Беларуси: восстановление ожидается", передает корреспондент БЕЛТА.

Тарас Надольный отметил, что Нацбанк рассчитывает довести уровень золотовалютных резервов до $8-8,5 млрд к 2020 году. "Сегодня все основания для этого есть, мы весь избыток валюты покупаем, у нас положительные интервенции. Это позитивный результат гибкой курсовой политики, которая сегодня сложилась на рынке", - пояснил он.

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