ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк планирует до 2020 года нарастить ЗВР до $8-8,5 млрд

23.05.2017 13:31 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Нацбанк планирует до 2020 года нарастить ЗВР до -8,5 млрд

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк планирует до 2020 года нарастить золотовалютные резервы до $8-8,5 млрд, сообщил сегодня первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный во время круглого стола "Банковский сектор Беларуси: восстановление ожидается", передает корреспондент БЕЛТА.

Тарас Надольный отметил, что Нацбанк рассчитывает довести уровень золотовалютных резервов до $8-8,5 млрд к 2020 году. "Сегодня все основания для этого есть, мы весь избыток валюты покупаем, у нас положительные интервенции. Это позитивный результат гибкой курсовой политики, которая сегодня сложилась на рынке", - пояснил он.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тарас Надольный отметил, что Нацбанк рассчитывает довести уровень золотовалютных резервов до $8-8,5 млрд к 2020 году. "Сегодня все основания для этого есть, мы весь...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
На торгах 23 мая евро вырос, а российский рубль упал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика