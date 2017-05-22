23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую промышленную партию автомобилей на строящемся заводе "БелДжи" планируется произвести в конце июня текущего года. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко на открытии Белорусского промышленного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не позднее конца июня мы должны ввести в строй, провести контрольные испытания первой промышленной партии легковых автомобилей на строящемся заводе "БелДжи", - сказал Владимир Семашко.

Вице-премьер рассказал журналистам, что строительно-монтажные работы на заводе выполнены на 99,3%. Технологическое оборудование для основного и вспомогательных производств поставлено на площадку, смонтировано и практически отлажено. "Там три базовых цеха: сварки, покраски и окончательной сборки, испытания. Принципиально мы оценили, что к 15 июня все эти цеха будут готовы к проведению так называемого тестирования", - отметил Владимир Семашко. Он уточнил, что за трое суток непрерывной работы должны быть собраны 222 автомобиля. Тестирование позволит проверить работу всех цехов, качество сборки по всем параметрам.

"К концу года мы должны иметь предприятие мощностью 60 тыс. автомобилей в год. Если продажи пойдут нормально, на заводе заложен потенциал на выпуск 120 тыс. автомобилей ежегодно", - сообщил вице-премьер.

При этом он подчеркнул, что в последующем планируется обеспечить уровень локализации не менее 50%. "Это и для белорусских предприятий, и задача для иностранных гостей. Участвуйте в этом мероприятии, - призвал Владимир Семашко. - Оно сложное, но доходное. Придя сюда и произведя компоненты, вы приходите на рынок не только небольшой Беларуси, но и на рынок ЕАЭС".-0-