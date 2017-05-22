Семашко рассчитывает на сохранение темпа роста промпроизводства

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко рассчитывает, что нынешний темп роста объема промышленного производства удастся сохранить до конца года. Об этом он заявил сегодня журналистам на полях Белорусского промышленного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Промышленность за два месяца имела темп роста 103,1%, за три месяца - 104,3%, за четыре - 105,4%. Надеюсь, что мы сможем сохранить этот уровень до конца года", - отметил Владимир Семашко.

Говоря о точках роста, вице-премьер напомнил, что восстановлены объемы поставок российской нефти. "Во втором полугодии будет гораздо эффективнее работать "Белнефтехим" по отношению к прошлому году, когда нам резко снизили поставки нефти. В этом году мы только начали наращивать объемы. Второе полугодие и по объему, и по экспорту во многом определяющее", - подчеркнул Владимир Семашко.

Также он отметил работу машиностроительной отрасли. "Сегодня заказов больше, чем мы можем произвести. Это общая проблема для наших гигантов. Было бы больше оборотного капитала, мы бы гораздо эффективнее и больше загрузили производство", - сказал вице-премьер.

По его словам, развивается и деревообрабатывающая отрасль, к которой было много нареканий. Легкая промышленность работает достаточно эффективно - темп роста составляет 105-106%. "Думаю, мы должны удержаться на нынешнем уровне. Хотя это непросто", - подытожил Владимир Семашко.-0-