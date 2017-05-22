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Алесь Беляцкий написал генпрокурору из-за сообщений о пытках фигурантов дела "Белого легиона"

23.05.2017 13:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Правозащитник Алесь Беляцкий обратился к генпрокурору Александру Конюку с просьбой проверить сообщения о пытках в отношении фигурантов дела «Белого легиона». Об этом сообщает сайт spring96.org.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Учитывая, что информация о расследовании данного уголовного дела неоднократно становилась предметом публикаций и информационных сюжетов в ряде государственных как печатных так и электронных СМИ, это дело приобрело значительный общественный резонанс. Как представитель правозащитного сообщества Беларуси, я очень обеспокоен появлением информации о возможном использовании запрещенных методов в отношении обвиняемых по этому делу.

Ранее экс-лидер «Белого легиона» Сергей Числов, находящийся в Украине, заявил в интервью «Белсату», что, по его данным, фигуранты дела «Белого легиона» подвергаются в СИЗО пыткам и воздействию психотропов.

— Некоторых выпустили ранее под подписку, так как опасались, что те могут по состоянию здоровья не выдержать и умереть после побоев и СИЗО — испортить статистику.

О пытках в отношении своего соратника Сергея Кунцевича заявил у себя в фейсбуке политик Николай Статкевич. По его словам, Кунцевич смог в письме сообщить, что «адразу пасля затрымання перад Днём Волі 25 сакавіка яго катавалі электрашокерам, каб даведацца пра маё (Статкевича. — Прим. TUT.BY) месцазнаходжанне».

В своем письме генпрокурору Алесь Беляцкий напоминает, что свобода от пыток имеет абсолютный характер и не подлежит ограничениям ни при каких условиях.

Беляцкий напоминает, что один задержанных по этому делу, Мирослав Лазовский, как следует из сюжета по национальному телевидению, во время задержания «был избит, на лице были следы крови и побоев». «Между тем законность и необходимость применения к нему физической силы сотрудниками милиции должны строго соответствовать требованиям действующего законодательства, не обладать характером издевательств и пыток», — добавляет правозащитник.

Он просит генпрокурора провести проверку и при установлении фактов применения пыток и других запрещенных видов жестокого обращения «принять немедленные меры по восстановлению нарушенных прав граждан».

По информации правозащитников, в следственных изоляторах остаются еще 16 обвиняемых по статье о массовых беспорядках. Из них только Кунцевич, не является фигурантом возбужденного позже еще одного дела о вооруженном формировании.

19 мая под домашний арест вышел один из обвиняемых Евгений Полтаржицкий, днем ранее — руководитель бобруйского клуба «Патриот» Николай Михальков.


18 мая глава представительства ЕС Андреа Викторин заявила, что Брюссель внимательно следит за делом «Белого легиона». Глава МИД Владимир Макей в свою очередь отметил, что европейским дипломатам предоставили всю доступную информацию по этому делу.

 
 
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В своем письме генпрокурору Беляцкий напоминает, что свобода от пыток имеет абсолютный характер и не подлежит ограничениям ни при каких условиях.

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