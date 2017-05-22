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Алесь Беляцкий написал генпрокурору из-за сообщений о пытках фигурантов дела "Белого легиона"
23.05.2017 13:55 — Новости Экономики | Tut.by
Правозащитник Алесь Беляцкий обратился к генпрокурору Александру Конюку с просьбой проверить сообщения о пытках в отношении фигурантов
— Учитывая, что информация о расследовании данного уголовного дела неоднократно становилась предметом публикаций и информационных сюжетов в ряде государственных как печатных так и электронных СМИ, это дело приобрело значительный общественный резонанс. Как представитель правозащитного сообщества Беларуси, я очень обеспокоен появлением информации о возможном использовании запрещенных методов в отношении обвиняемых по этому делу.
Ранее экс-лидер «Белого легиона» Сергей Числов, находящийся в Украине,
— Некоторых выпустили ранее под подписку, так как опасались, что те могут по состоянию здоровья не выдержать и умереть после побоев и СИЗО — испортить статистику.
О пытках в отношении своего соратника Сергея Кунцевича заявил
В своем письме генпрокурору Алесь Беляцкий напоминает, что свобода от пыток имеет абсолютный характер и не подлежит ограничениям ни при каких условиях.
Беляцкий напоминает, что один задержанных по этому делу, Мирослав Лазовский, как следует из сюжета по национальному телевидению, во время задержания «был избит, на лице были следы крови и побоев». «Между тем законность и необходимость применения к нему физической силы сотрудниками милиции должны строго соответствовать требованиям действующего законодательства, не обладать характером издевательств и пыток», — добавляет правозащитник.
Он просит генпрокурора провести проверку и при установлении фактов применения пыток и других запрещенных видов жестокого обращения «принять немедленные меры по восстановлению нарушенных прав граждан».
По информации правозащитников, в следственных изоляторах остаются еще 16 обвиняемых по статье о массовых беспорядках. Из них только Кунцевич, не является фигурантом возбужденного позже еще одного дела о вооруженном формировании.
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В своем письме генпрокурору Беляцкий напоминает, что свобода от пыток имеет абсолютный характер и не подлежит ограничениям ни при каких условиях.
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