Первое производство легковых автомобилей по полному циклу в Беларуси будет введено в эксплуатацию уже в июне, рассказал журналистам вице-премьер Владимир Семашко.

«Мне кажется, проект удался», — отметил Семашко. Строительно-монтажные работы на заводе «БелДжи» выполнены на 99,3%. Все технологическое оборудование уже поставлено, смонтировано и во многом отлажено.

На заводе три базовых цеха — сварки, покраски (самый сложный и самый дорогой) и цех сборки. «Мы вчера принципиально оценили, что к 15 июня все эти цеха будут готовы к тестированию, которое заключается в том, что в течение трех суток, 72 часов непрерывной работы, должно быть собрано 222 автомобиля, первая партия», — рассказал вице-премьер. Таким образом проверяется производительность и качество сборки по всем параметрам.

В июле-августе завод начнет выпуск еще нескольких моделей легковушки.

«К концу года мы уже должны иметь предприятие, которое имеет мощность 60 тысяч автомобилей в год. Если все пойдет нормально, продажи пойдут, то в принципе завод имеет потенциал в 120 тысяч машин в год», — рассказал Семашко. В частности, такова мощность цеха покраски. Другие два цеха для такого увеличения выпуска потребуют небольшого расширения.

Вице-премьер отметил, что белорусский автомобиль «по совокупности более низкой цены и хорошего пробега, надежности и сервиса» имеет хорошие рыночные перспективы.

Проектная мощность нового завода под Борисовом на первом этапе составит 60 тыс. машин в год. На уже существующем заводе налажено производство кроссовера Geely Emgrand X7, седана Geely SC7 и хетчбэка Geely LC Cross.