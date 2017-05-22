В Беларуси создана межведомственная рабочая группа по решению задач цифровой трансформации экономики

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распоряжением премьер-министра Беларуси №182р от 19 мая создана межведомственная рабочая группа по решению задач цифровой трансформации экономики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Рабочую группу возглавили первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский и заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

Межведомственная рабочая группа будет рассматривать вопросы информатизации реального сектора экономики, функционирования национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза, а также архитектуры национального электронного правительства и обеспечения согласованного взаимодействия государственных органов по его развитию.

Рабочей группе поручено обеспечить выработку предложений о совершенствовании рынка ИТ-услуг, создании среды, максимально благоприятной для развития информационных технологий, включая вопросы налогообложения, защиты интеллектуальной собственности и инвестиций, движения капитала. Также необходимо до 1 января 2018 года обеспечить разработку на основе обобщения мировой практики развития ИТ-сферы проекта нормативного правового акта, предусматривающего создание в Беларуси условий для развития ИТ-сферы и формирования благоприятной бизнес-среды.

При необходимости межведомственная рабочая группа в установленном порядке может привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций. Также она наделена полномочиями заслушивать руководителей госорганов и организаций с отчетами о состоянии работы по рассматриваемым вопросам, создавать аналитические группы (подгруппы). Кроме того, ее руководителями могут создаваться экспертные группы, советы, иные рабочие органы из числа представителей госорганов, научных организаций, субъектов хозяйствования.-0-