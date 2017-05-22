Нацбанк планирует до 2020 года нарастить ЗВР до 8-8,5 млрд долларов

Национальный банк планирует до 2020 года нарастить золотовалютные резервы до $ 8−8,5 млрд, сообщил сегодня первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный во время круглого стола «Банковский сектор Беларуси: восстановление ожидается».

«Сегодня все основания для этого есть, мы весь избыток валюты покупаем, у нас положительные интервенции. Это позитивный результат гибкой курсовой политики, которая сложилась на рынке», — пояснил Тарас Надольный.

Первый зампред правления Нацбанка рассказал, что к 2020 году в Беларуси планируется выйти на трехмесячный критический импорт и сформировать резервы преимущественно на бездолговой основе.

Как сообщалось, золотовалютные резервы Беларуси в январе-апреле в соответствии с методологией Международного валютного фонда выросли на 3,7% до $ 5,1 млрд.