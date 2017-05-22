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Нацбанк планирует до 2020 года нарастить ЗВР до 8-8,5 млрд долларов
23.05.2017 14:43 — Новости Экономики | Tut.by
Национальный банк планирует до 2020 года нарастить золотовалютные резервы до $ 8−8,5 млрд, сообщил сегодня первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный во время круглого стола «Банковский сектор Беларуси: восстановление ожидается».
«Сегодня все основания для этого есть, мы весь избыток валюты покупаем, у нас положительные интервенции. Это позитивный результат гибкой курсовой политики, которая сложилась на рынке», — пояснил Тарас Надольный.
Первый зампред правления Нацбанка рассказал, что к 2020 году в Беларуси планируется выйти на трехмесячный критический импорт и сформировать резервы преимущественно на бездолговой основе.
Как сообщалось, золотовалютные резервы Беларуси в январе-апреле в соответствии с методологией Международного валютного фонда
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Первый зампред правления Нацбанка рассказал, что к 2020 году в Беларуси планируется выйти на трехмесячный критический импорт и сформировать резервы...
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