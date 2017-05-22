На предприятии

23 мая, Оршанский район /Екатерина Князева - БЕЛТА/. СООО "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел" в 2017 году планирует произвести 5 млн пог.м рукавов высокого давления (РВД), что на 44% процента больше, чем в первый год работы. С такими планами предприятие подошло к пятилетию со дня организации, сообщил его директор Андрей Иванюк сегодня во время посещения СООО участниками выездного заседания Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественное празднование пятилетия с момента основания первого совместного белорусско-итальянского предприятия по производству рукавов высокого давления состоится 25 мая. "Сегодня предприятие выпускает в сутки около 23 тыс. пог.м продукции, работа организована в три смены. Это позволит к концу года выйти на показатель 5 млн пог.м - на 44% больше, чем в первый год работы", - сказал Андрей Иванюк. Немало поспособствует этому и запуск в первом квартале 2017 года двух новых производственных участков: одного - по изготовлению рукавов высокого давления в сборе в промышленных объемах, второго - для обслуживания индивидуальных клиентов.

Официально заработавшее в декабре 2014 года предприятие за прошедший период достигло высоких результатов как в плане наращивания объемов, так и продвижения своей продукции. Только за 2016 год было выпущено РВД на 6,2 млн евро, в текущем году эту цифру планируется увеличить до 7,1 млн. Всего же с начала деятельности выпущено 9,3 млн пог. м РВД, 95% которых через товаропроводящую компанию итальянского партнера Manuli Rubber Industries s.p.a. были реализованы на внешних рынках. Общая география экспорта предприятия насчитывает 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. С начала нынешнего года дополнительно освоены рынки Австралии, Нидерландов, Сингапура и ОАЭ.

Важно и то, что продукция "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел" является импортозамещающей. Так, в 2016 году предприятие проводило активную работу по продвижению РВД на рынок Беларуси. В результате оно стало одним из основных поставщиков продукции в текущем году на производственные конвейеры Минского тракторного завода, "Амкодора" и "Гомсельмаша". Освоен рынок запасных частей через сеть небольших региональных сервисных организаций, которые в регионах Беларуси обслуживают технику и продают РВД в сборе. Все это привело к увеличению продаж продукции предприятия на внутреннем рынке с 28 тыс. пог.м в 2015 году до 187 тыс. пог.м в 2016-м. План на этот год - 425 тыс. пог.м. На достигнутом предприятие не останавливается: перспективный план развития до 2020 года подразумевает наращивание мощностей, расширение рынков сбыта, увеличение численности персонала.

История СООО "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел" (МГМ Бел) началась 8 мая 2012 года, когда был заключен четырехсторонний инвестиционный договор между Министерством промышленности Беларуси и учредителями, которыми в настоящее время являются три компании: ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" и ОАО "Завод "Легмаш", а также Manuli Rubber Industries s.p.a., выступившая в качестве иностранного инвестора. С момента регистрации общий объем инвестиций в основной капитал составил 15 млн евро. Сегодня на площадях предприятия в 12,8 тыс. кв.м размещено 49 единиц основного технологического оборудования итальянского и американского производства и 184 единицы дополнительного. За 2015-2016 годы освоено производство 43 видов гидравлических рукавов разного диаметра. В 2017 году освоено три вида РВД, в ближайшие три месяца планируется индустриализация еще двух. Выручка на одного работающего за 2016 год составила 65 тыс. евро, в этом году планируется достичь отметки 69 тыс. евро, в 2020 году - 80 тыс. евро.

Сегодня в Оршанском районе проходит выездное заседание Президиума Совета Министров по вопросам развития региона. Программа предусматривала посещение филиала "Сладкая страна" госпредприятия "Кондитерская фабрика "Витьба", ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", ОАО "Техника связи". Последним объектом стало СООО "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел". На заседании правительство рассмотрит вопросы социально-экономического развития региона, его производственного сектора, привлечения инвестиций, строительства жилья, транспортной инфраструктуры, занятости населения.-0-