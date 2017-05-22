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Контейнерный поезд из Китая прибудет в Беларусь в конце мая

23.05.2017 15:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая – Sputnik. Специалисты республиканского транспортно-экспедиционного предприятия "Белинтертранс — транспортно-логистический центр" Белорусской железной дороги ожидают прибытия контейнерного поезда China Brilliant из китайского города Шэньчжэнь в Минск в конце мая.

Контейнерный поезд из Китая прибудет в Беларусь в конце мая
© REUTERS стрингер
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"Белинтертранс" вместе с компанией "Белинтертранс-Германия", "China Brilliant Supply Chain Service Co." LTD, "DHL Global Forwarding (China) Co." LTD, АО "KTZ Express" запустили новый контейнерный поезд по маршруту Шэньчжэнь – Минск. Поезд отправился из Шэньчжэня 22 мая. 

"Пока точная дата прибытия поезда в Минск не известна. Этот маршрут откатывается в первый раз, маршрут прямой, поэтому точной даты пока нет. Но наши специалисты следят за тем, как движется поезд, в режиме реального времени", – сообщили Sputnik в логистической компании.

Там отметили, что на практике время следования поездов из Китая занимает около 10 дней, поэтому логично предположить, что к концу мая – в первых числах июня поезд прибудет на станцию назначения – в Колядичи.

Контейнерный поезд в составе 41 сорокафутового контейнера проследует по территории Китая через Казахстан, Россию и Беларусь до станции Колядичи, где госпредприятие "БТЛЦ" выступит грузополучателем. Часть контейнеров будет выгружена на станции и передана грузовладельцам, а оставшиеся – по заявке клиента будут отправлены  в страны ЕС, Турцию и другие государства.

Контейнерный поезд из Китая прибудет в Беларусь в конце мая
© REUTERS Stringer
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Проект осуществляется в рамках реализации инициативы "Один пояс – один путь" и будет способствовать укреплению торговых взаимоотношений и связей между экспортерами и импортерами данного региона.

Ранее белорусские СМИ сообщали, что основная часть грузов, которые перевозит данный поезд – мобильные телефоны и запчасти к ним.

 
Теги: Минск
 
 
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Специалисты следят за передвижением поезда в режиме реального времени, точная дата прибытия пока неизвестна.

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