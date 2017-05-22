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Беларусь и Рязанская область в I квартале увеличили товарооборот более чем на 40%

23.05.2017 15:06 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь и Рязанская область в I квартале увеличили товарооборот более чем на 40%

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Рязанская область России в I квартале увеличили товарооборот более чем на 40% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщили БЕЛТА в концерне "Белгоспищепром" по итогам заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Рязанской области.

Открывая заседание, председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло отметил, что за короткий период активного взаимодействия удалось достичь ощутимых результатов. Несмотря на сокращение товарооборота в 2015 году по ряду объективных причин, в 2016 году товарооборот увеличился на 12,4%. За I квартал текущего года обеспечен рост на 40,1%.

В Рязанской области функционирует широкая дилерская сеть белорусских предприятий. Так, ООО "РязаньМАЗсервис" (ОАО "МАЗ") занимается продажей грузовой техники МАЗ, гарантийным и сервисным обслуживанием. ООО "Старожиловоагроснаб" (ОАО "МТЗ", ОАО "Амкодор", ОАО "Гомсельмаш") реализует и обслуживает тракторную, зерноуборочную и дорожно-строительную технику. ЗАО "ТЦ им. Д.Гармаш" (ОАО "МТЗ") продает трактора и навесное оборудование к ним. Дилер ООО "Вертикаль" (ОАО "Могилевлифтмаш") поставляет лифтовое оборудование.

Представлена и торгово-фирменная сеть ведущих белорусских производителей: 7 магазинов СП ЗАО "Милавица", 4 магазина СООО "Белвест", 3 магазина ОАО "Галантэя".

Основу поставок из Беларуси в Рязанскую область составляют пищевые продукты. В большом объеме поставляются и продукты нефтепереработки, мебель, техника и комплектующие.

Рязанская область в свою очередь поставляет на наш рынок стекло, отходы и лом черных металлов, мороженую рыбу, обработанную кожу и другое.

Участники заседания отметили большой потенциал в двустороннем развитии внешнеторговых отношений. В частности, на белорусском рынке вовсе не представлены продукты питания рязанских производителей. Обе стороны заинтересованы активно взаимодействовать в области племенного животноводства, селекции сельскохозяйственных культур. Требует развития сотрудничество между подрядными и проектными организациями.

Конкретные интересы на белорусском рынке имеют представители бизнес-структур рязанского региона. Активизировать взаимодействие с белорусским легпромом намерена Группа компаний "Русская кожа" - объединение семи производственных предприятий.

Группа компаний "Рудо" (ведущий игрок на российском рынке слабоалкогольной и безалкогольной продукции) приступила к переговорам об организации производства сидров на мощностях РУП "Толочинский консервный завод".

Обсуждались также совместные проекты в области образования, здравоохранения, туризма и культуры.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Открывая заседание, председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло отметил, что за короткий период активного взаимодействия удалось достичь ощутимых...

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