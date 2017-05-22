Green City в Каменной Горке откроется 26 мая

На 26 мая намечено долгожданное открытие крупного торгового центра в Каменной Горке. В 13.00 распахнет свои двери гипермаркет Green в составе комплекса Green City. Об этом TUT.BY сообщили в компании «Грин Розница», которая управляет сетью Green.





Первой заявленной к открытию продуктовой площадкой в Green City был гипермаркет Premia. В начале 2015 года его заменил «Гиппо». Год назад в нем окончательно прописался Green.

Торговые площади нового гипермаркета (седьмого по счету в сети) составят 6,3 тыс. кв. м. Будет работать 35 касс. На открытии покупателей ожидает развлекательная программа.

Гипермаркет в Каменной Горке будет самым большим в сети Green. Соответственно, и ассортимент обещают более широкий, чем в других гипермаркетах.

Гипермаркет станет первым объектом, который откроется в торговом центре Green City. Готовится к открытию бутиковая зона, рестораны и детский развлекательный центр.

Напомним, что строительство торгово-административного комплекса общей площадью 83 тысячи квадратных метров началось на пересечении улиц Притыцкого и Кунцевщина 5 лет назад. В январе 2015 года было сдано в эксплуатацию 22-этажное здание, которое включает гостиницу офисные помещения, фитнес-клуб, кафе. А вот ввод в строй торгового комплекса постоянно откладывался.

Проект реализовывала компания «Евростэпгруп», созданная на базе российского капитала, говорилось на ее сайте. Учредителями компании выступали смоленская «Евростэп» Николая Ивановского и белорусский Президентский спортивный клуб. Объем инвестиций в Green City превысил 110 млн долларов. В начале этого года информированные собеседники говорили о том, что Green City отошел акционерам «Технобанка».