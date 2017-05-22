Беларусь не ведет с Донбассом переговоры о покупке угля

МИНСК, 23 мая – Sputnik. Беларусь не ведет переговоры с самопровозглашенной Луганской народной республикой о закупке угля, заявил вице-премьер республики Владимир Семашко.



© AFP/ FABRICE COFFRINI Лукашенко встретился с крупнейшим в мире поставщиком нефтепродуктов

Ранее в интервью газете "Известия" глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал Беларусь одной из стран, с которым Луганск ведет диалог о поставках каменного угля.

"Не знаю о таких переговорах. Переговоров таких не ведем", – сказал Семашко во вторник журналистам в Минске.

Он обратил внимание, что в Беларуси 95% генерирующих мощностей в электроэнергетике работает на природном газе, который республика импортирует из РФ. Поэтому, уточнил Семашко, Беларусь не нуждается в больших поставках каменного угля.