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Беларусь не ведет с Донбассом переговоры о покупке угля

23.05.2017 15:26 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая – Sputnik. Беларусь не ведет переговоры с самопровозглашенной Луганской народной республикой о закупке угля, заявил вице-премьер республики Владимир Семашко.

Беларусь не ведет с Донбассом переговоры о покупке угля
© AFP/ FABRICE COFFRINI
Лукашенко встретился с крупнейшим в мире поставщиком нефтепродуктов

Ранее в интервью газете "Известия" глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал Беларусь одной из стран, с которым Луганск ведет диалог о поставках каменного угля.

"Не знаю о таких переговорах. Переговоров таких не ведем", – сказал Семашко во вторник журналистам в Минске.

Он обратил внимание, что в Беларуси 95% генерирующих мощностей в электроэнергетике работает на природном газе, который республика импортирует из РФ. Поэтому, уточнил Семашко, Беларусь не нуждается в больших поставках каменного угля.

 
Теги: Минск
 
 
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Республика не нуждается в больших объемах угля, так как 95% генерирующих источников страны работает на природном газе, который закупается в РФ.

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