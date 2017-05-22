Монголия рассмотрит возможность закупки в Беларуси пожарной техники

Фото с сайта МЧС

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Монголия рассмотрит возможность закупки в Беларуси пожарной аварийно-спасательной техники. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Заместитель руководителя Государственного агентства по ЧС Монголии Сухбаатар Залуухуу 23 мая встретился с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Александром Худолеевым. Встреча прошла в Республиканском центре управления и реагирования на ЧС.

Монгольской стороне предложено рассмотреть возможность закупки пожарной аварийно-спасательной техники белорусского производства. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества по подготовке в Беларуси персонала для монгольского спасательного ведомства, а также передачу белорусского опыта в сфере создания учебной и тренировочной базы для монгольских специалистов.-0-