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Монголия рассмотрит возможность закупки в Беларуси пожарной техники
23.05.2017 15:22 — Новости Экономики | БелТА
Фото с сайта МЧС
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Монголия рассмотрит возможность закупки в Беларуси пожарной аварийно-спасательной техники. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.
Заместитель руководителя Государственного агентства по ЧС Монголии Сухбаатар Залуухуу 23 мая встретился с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Александром Худолеевым. Встреча прошла в Республиканском центре управления и реагирования на ЧС.
Монгольской стороне предложено рассмотреть возможность закупки пожарной аварийно-спасательной техники белорусского производства. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества по подготовке в Беларуси персонала для монгольского спасательного ведомства, а также передачу белорусского опыта в сфере создания учебной и тренировочной базы для монгольских специалистов.-0-
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Заместитель руководителя Государственного агентства по ЧС Монголии Сухбаатар Залуухуу 23 мая встретился с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям...
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