ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Монголия рассмотрит возможность закупки в Беларуси пожарной техники

23.05.2017 15:22 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Монголия рассмотрит возможность закупки в Беларуси пожарной техники
Фото с сайта МЧС

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Монголия рассмотрит возможность закупки в Беларуси пожарной аварийно-спасательной техники. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Заместитель руководителя Государственного агентства по ЧС Монголии Сухбаатар Залуухуу 23 мая встретился с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Александром Худолеевым. Встреча прошла в Республиканском центре управления и реагирования на ЧС.

Монгольской стороне предложено рассмотреть возможность закупки пожарной аварийно-спасательной техники белорусского производства. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества по подготовке в Беларуси персонала для монгольского спасательного ведомства, а также передачу белорусского опыта в сфере создания учебной и тренировочной базы для монгольских специалистов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель руководителя Государственного агентства по ЧС Монголии Сухбаатар Залуухуу 23 мая встретился с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Green City в Каменной Горке откроется 26 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика