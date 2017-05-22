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ГТК: реализация проектов международной техпомощи способствует повышению транзитной привлекательности

23.05.2017 15:28 — Новости Экономики | БелТА  
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ГТК: реализация проектов международной техпомощи способствует повышению транзитной привлекательности

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация проектов международной технической помощи таможенными органами Беларуси способствует повышению транзитной привлекательности. Об этом говорится в информации, размещенной на официальном сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БЕЛТА.

"Реализация проектов международной технической помощи таможенными органами Беларуси способствует увеличению транзитной привлекательности страны, содействует развитию трансграничной мобильности бизнес-сообщества и предпринимательства, укреплению внешнеэкономических связей и конкурентоспособности Беларуси", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что таможенные органы Беларуси достигли существенных результатов в реализации проектов международной техпомощи. За семь лет общая сумма привлеченных инвестиций Европейского союза, Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов Америки составила более 30 млн евро.

За полученные средства осуществлена реконструкция пункта пропуска "Песчатка", на внешней границе Европейского союза установлены стационарные инспекционно-досмотровые комплексы для сканирования автомобильного транспорта, а также железнодорожных составов, осуществлена поставка оборудования радиационного контроля, создана электронная система обмена предварительной информацией между таможенными органами Беларуси и Украины.

Кроме того, с 2010 года по программам Европейского союза успешно организовано около 50 обучающих мероприятий, прошли стажировку более 600 белорусских таможенников. "Полученные знания и опыт в ходе ознакомления с передовыми практиками и подходами в работе таможенных служб других стран вносят положительный вклад в совершенствование организационно-правовой работы белорусской таможни, расширение международного сотрудничества", - подчеркивается в сообщении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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