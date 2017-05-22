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Минск и Киев подписали соглашение по участку "Мозырь-Броды"

23.05.2017 16:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая — Sputnik. ПАО "Укртранснафта" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" во вторник в Минске подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для эффективного использования системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на участке "Мозырь-Броды", говорится в сообщении украинской нефтетранспортной компании.

Документ был подписан генеральным директором ПАО "Укртранснафта" Николаем Гавриленко и генеральным директором ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олегом Починком во время VII заседания собрания и правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН), которое проходит в Минске.

Минск и Киев подписали соглашение по участку "Мозырь-Броды"
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Соглашение, в частности, определяет порядок действий украинской и белорусской сторон по обеспечению безаварийной работы нефтепровода и всех его сооружений, учету нефти, координированию режимов перекачки нефти и другие моменты", — уточнили в "Укртранснафте".

Там добавили, что "Укртранснафта" впервые принимала участие в заседании МАТН, где присутствовала в качестве члена организации.

Ранее глава "Гомельтранснефти" Олег Починок пояснял, что соглашение не предусматривает взаимодействия Минска и Киева для поставок этим маршрутом в Беларусь нефти из альтернативных источников. По словам Починка, соглашение носит сугубо технический характер и направлено на взаимодействие двух нефтетранспортных предприятий.

Также сообщалось, что "Гомельтранснефть" на заседании МАТН в Минске планирует подписать аналогичное соглашение с российской ПАО "Транснефть".

 
Теги: Минск
 
 
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