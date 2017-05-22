Белорусский экономический потенциал с акцентом на высокотехнологичные сферы презентовали в Москве

23 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Презентация экономического потенциала Беларуси с акцентом на высокотехнологичные сферы состоялась сегодня в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, передает корреспондент БЕЛТА.

Открывая мероприятие, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко отметил, что это далеко не первая подобная презентация, которую проводит дипмиссия. В частности, уже были представлены возможности машиностроительной сферы Беларуси, ряда областей страны и ее столицы. "Для многих моих коллег стало поистине открытием, что Беларусь - это еще и суперкомпьютеры, - сказал посол. - Парк высоких технологий - аналог Кремниевой долины. Беларусь - это и сложнейшие операции на сердце, успешная пересадка комплекса "сердце-легкие", пересадка печени на уровне Германии, Израиля, США. Это качественные и конкурентоспособные по цене медпрепараты. Это ведущие европейские вузы, дающие достойное образование за сравнительно меньшие средства, чем в соседних с нами странах. Беларусь - это также мощная Академия наук и фундаментальная научная база по широкому спектру отраслей. Наша страна - это, наконец, строящаяся АЭС и собственные космические аппараты".

Игорь Петришенко напомнил, что Беларусь активно развивает торговые связи более чем с 180 государствами мира. В последнее время все более укрепляется партнерство с географически удаленными от Беларуси странами Африки, Юго-Восточной Азии, Дальнего и Ближнего Востока, Южной Азии, Латинской Америки. "Традиционно мы поддерживаем на должном уровне партнерские отношения со странами ЕС, - сказал дипломат. - Послы и представители всех обозначенных регионов сегодня участвуют в презентации".

Игорь Петришенко подчеркнул, что на нынешней презентации будут представлены именно те отрасли экономики, к которым проявляли интерес руководители дипмиссий во время личных контактов с представителями белорусского посольства.

На презентации свои предложения по сотрудничеству представили Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси, министерства образования, промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, Государственный комитет по наукам и технологиям, Белорусская универсальная товарная биржа, Белорусская торгово-промышленная палата. Участники мероприятия ознакомились с перспективными проектами взаимодействия с Беларусью в сфере инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, поставок лекарственных средств и медицинской техники, обучения, научно-технического сотрудничества.

В мероприятии приняли участие около 30 глав дипломатических миссий и руководители торгово-экономических служб посольств стран Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, аккредитованных в Москве.-0-