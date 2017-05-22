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Определены проектные и подрядные организации при строительстве некоторых объектов госинвестпрограммы на 2017 год

23.05.2017 16:39 — Новости Экономики | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров постановлением от 19 мая 2017 года №369 определил перечень генеральных проектных, генеральных подрядных, инженерных организаций при строительстве отдельных объектов, включенных в Государственную инвестиционную программу на 2017 год, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

В частности, для пожарной аварийно-спасательной части на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" генеральной проектной организацией определено УП "Белпромпроект", генеральной подрядной - УП "Минскоблсельстрой", инженерной - КУП "Управление капитального строительства Миноблисполкома".

Генеральной проектной организацией для студенческого жилого комплекс в границах просп.Дзержинского - ул.Семашко - р.Лошица - проектируемого просп.Любимова, а также общежития № 2 по генплану выбрано ПКУП "Минскпроект", генеральной подрядной - ОАО "Стройтрест №4".

Проектировать реконструкцию моста через реку Мухавец на км 28+568 (лево) автомобильной дороги М1/Е30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации (Редьки) будет ГП "Белгипродор", генеральным подрядчиком определено ОАО "Мостострой".-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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