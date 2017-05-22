Беларусь примет участие в выставке нефти и газа Caspian Oil & Gas-2017 в Баку

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23 мая, Баку /БЕЛТА - Trend/. Пять компаний - флагманов нефтехимической отрасли Беларуси примут участие в международной выставке нефти и газа Caspian Oil & Gas-2017, которая пройдет с 31 мая по 3 июня в Баку. Об этом говорится в сообщении посольства Беларуси в Азербайджане.

В составе экспозиции - организации концерна "Белнефтехим": производственное объединение "Белоруснефть", Мозырский нефтеперерабатывающий завод, "Нафтан", Белорусская нефтяная компания, "Сейсмотехника".

ПО "Белоруснефть" - лидер страны в области поиска и разведки углеводородов, добычи нефти - презентует на выставке ряд технологий, предназначенных для использования на нефтяных месторождениях Азербайджана, в том числе технологии повышения нефтеотдачи пластов, технологии в области поиска и разведки месторождений нефти или газа, геологическое и гидродинамическое моделирование.

Крупнейшие нефтехимические комплексы "Нафтан" и Мозырский нефтеперерабатывающий завод представят бензины автомобильные АИ-92-К5-Евро, АИ-95-К5-Евро, а также неэтилированный АИ-98-К5-Евро, который не представлен на топливном рынке Азербайджана; дизельное топливо ДТ-Л-К5, Сорт C; ДТ-З-К5, Сорт F, ДТ-З-К5, класс 2; газы углеводородные топливные; бензол нефтяной; керосин экологически улучшенный; топливо печное бытовое; вакуумный газойль прямогонный и гидроочищенный; топочный мазут; битумы дорожные; пропилен (фракция пропиленовая).

Компания "Сейсмотехника" презентует возможности мобильных комплексов для бурения и капитального ремонта скважин от 40 до 250 т, стационарных и эшелонных буровых установок грузоподъемностью до 345 т, производимых совместно и по технологии компании Drillmec S.p.A, а также вибрационных источников сейсмических сигналов. Продукция компании "Сейсмотехника" пока не представлена на рынке Азербайджана, однако хорошо известна в Венесуэле, России, Туркменистане, Узбекистане и Украине.

Специалисты Белорусской нефтяной компании примут участие в конференции "Нефть и газ, нефтепереработка и нефтехимия Каспия". Белорусская нефтяная компания - ведущий в стране экспортер нефтепродуктов. В товаропроводящей сети БНК состоят дочерние компании в Великобритании, Латвии, Польше, России и Украине.

Выставочный оператор коллективного стенда концерна "Белнефтехим" - выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-