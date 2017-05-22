В Минэкономики ждут от ВВП роста

Министерство экономики ожидает, что ВВП Беларуси по итогам года покажет рост.

Как заявил заместить министра экономики Дмитрий Крутой на конференции, организованной международным рейтинговым агентством Fitch Ratings 23 мая, в текущем году показатель ВВП Беларуси впервые выходит на уровень положительных значений.

Представитель ведомства отметил, что положительная динамика наблюдалась в первом квартале несмотря на сокращения поставок нефти из России, поэтому их возобновление окажет положительное влияние на рост экономики.

«Возможности по выполнению прогнозного роста ВВП на 1,7% в текущем году вполне реальны. Если по маю-июню сохранятся положительные тенденции в обрабатывающей промышленности, и по итогам января-мая рост ВВП составит 0,7%, а по итогам полугодия — 1%, то годовой прогноз будет выполнен», — сказал Дмитрий Крутой, передает БелаПАН .

При этом чиновник отметил, что отрицательное влияние на ВВП на оказали такие отрасли, как строительство, водоснабжение и торговля.

Напомним, что валовой внутренний продукт вырос за январь-апрель на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем ВВП в текущих ценах составил 30,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,5% к уровню января – апреля 2016 года, сообщает Белстат. Индекс-дефлятор ВВП в январе – апреле 2017 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,9%.