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В Минэкономики ждут от ВВП роста

23.05.2017 17:03 — Новости Экономики | БДГ  
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Министерство экономики ожидает, что ВВП Беларуси по итогам года покажет рост.

Как заявил заместить министра экономики Дмитрий Крутой на конференции, организованной международным рейтинговым агентством Fitch Ratings 23 мая, в текущем году показатель ВВП Беларуси впервые выходит на уровень положительных значений.

Представитель ведомства отметил, что положительная динамика наблюдалась в первом квартале несмотря на сокращения поставок нефти из России, поэтому их возобновление окажет положительное влияние на рост экономики.

«Возможности по выполнению прогнозного роста ВВП на 1,7% в текущем году вполне реальны. Если по маю-июню сохранятся положительные тенденции в обрабатывающей промышленности, и по итогам января-мая рост ВВП составит 0,7%, а по итогам полугодия — 1%, то годовой прогноз будет выполнен», — сказал Дмитрий Крутой, передает БелаПАН.

При этом чиновник отметил, что отрицательное влияние на ВВП на оказали такие отрасли, как строительство, водоснабжение и торговля.

Напомним, что валовой внутренний продукт вырос за январь-апрель на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого  года. Объем ВВП в текущих ценах составил 30,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,5% к уровню января – апреля 2016 года, сообщает Белстат. Индекс-дефлятор ВВП в январе – апреле 2017 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,9%.

Всемирный банк прогнозирует Беларуси падение ВВП в этом году на 0,4%. О рецессии говорят в прогнозе также в Европейском банке реконструкции и развития: там прогнозируют рецессию в Беларуси в 2017 году на уровне 0,5%. Международный валютный фонд в World Economic Outlook за апрель, прогнозирует, что белорусская экономика по итогам года покажет падение на 0,8%.

 
 
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Министерство экономики ожидает, что ВВП Беларуси по итогам года покажет рост.

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