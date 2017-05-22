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Минэкономики предлагает вернуться к вопросу создания в Оршанском районе льняного холдинга

23.05.2017 17:05 — Новости Экономики | БелТА  
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Минэкономики предлагает вернуться к вопросу создания в Оршанском районе льняного холдинга
Владимир Зиновский

23 мая, Орша /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики предлагает вернуться к вопросу создания в Оршанском районе льняного холдинга. Об этом сообщил министр экономики Владимир Зиновский на выездном заседании Президиума Совета Министров по вопросам развития Оршанского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если бы не узковедомственные интересы отдельных госорганов, то на базе Оршанского льнокомбината уже давно был бы создан холдинг по возделыванию и переработке льна с кластером швейного производства. У нас был бы законченный цикл производства, экономия затрат и нужное качество. Предлагаем вернуться к этому вопросу", - сказал Владимир Зиновский.

Министр обратил внимание на нерешенные вопросы в строительной сфере. "Проблемы и задачи района схожи с общеотраслевыми. Это недозагрузка мощностей, низкая эффективность работы. Неудовлетворительную структуру баланса имеют две организации из шести, в которых работают 92% занятых в строительной отрасли района. Стоимость строительства жилья с господдержкой выше на 10%, чем по стране. Поэтому задачи понятны: рост экспорта строительных услуг, финансовое оздоровление, снижение затрат", - отметил Владимир Зиновский.-0-

 
 
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"Если бы не узковедомственные интересы отдельных госорганов, то на базе Оршанского льнокомбината уже давно был бы создан холдинг по возделыванию и переработке...

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