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"Гомельтранснефть Дружба" и "Укртранснафта" продлили соглашение о сотрудничестве по участку "Мозырь-Броды"

23.05.2017 17:37 — Новости Экономики | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ПАО "Укртранснафта" продлили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для эффективного использования системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на участке "Мозырь-Броды", сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Козик.

Документ подписан генеральными директорами ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ПАО "Укртранснафта" Олегом Починком и Николаем Гавриленко во время VII Заседания собрания и правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН), которое состоялось сегодня в Минске. Соглашение, в частности, определяет порядок действий белорусской и украинской сторон по обеспечению безаварийной работы нефтепровода и всех его сооружений, учету нефти, координированию режимов перекачки нефти и другие моменты.

"Продление договора связано со сменой руководства как у "Гомельтранснефть Дружбы", так и "Укртранснафты". Кроме того, есть необходимость проведение плановых ремонтных работ на участке "Мозырь-Броды" для надежной поставки нефти в страны Европы", - пояснил Андрей Козик.

Сегодня на полях заседания МАТН также состоялась встреча и.о. председателя концерна "Белнефтехим" Валентины Красных с председателем правления, президентом ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым. Стороны обсудили вопросы белорусско-российского взаимодействия в области транспортировки нефти.

МАТН - неправительственная организация, объединяющая транспортировщиков нефти. Заседание собрания и правления прошло в Минске впервые. Принимающей стороной выступило ОАО "Гомельтранснефть Дружба", которое с 2015 года является членом МАТН наряду с АО "МЕРО ЧР" (Чехия), ПАО "Транснефть" (Россия), АО "Транспетрол" (Словакия), АО "МОЛ" (Венгрия), АО "КазТрансОйл" (Казахстан) и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией. В заседании приняли участие представители Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и компании ПЭРН "Пшиязнь" АО (Польша) в статусе наблюдателя, а также ПАО "Укртранснафта", которую приняли в члены ассоциации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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