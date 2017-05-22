Нацбанк готов и дальше снижать ставку рефинансирования

МИНСК, 23 мая – Sputnik. Национальный банк Беларуси не исключает возможности снижения ставки рефинансирования на 1-2% до конца текущего года.



© Sputnik / Виктор Толочко Нацбанк может снизить ставку рефинансирования до 12% к концу года

Сейчас ставка рефинансирования составляет 14% годовых – она была установлена в таком размере с 19 апреля, это стало четвертым за год снижением.

"Возможно, снижение будет на 1-2 процентных пункта", – заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный журналистам в Минске, отвечая на вопрос, планирует ли банк в этом году еще понижать ставку рефинансирования.

Чем руководствуется Нацбанк?

Как отмечается в докладе начальника Главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина, который он сделал на недавнем расширенном заседании правления, с начала года Нацбанк уже четыре раза принимал решение о снижении ставки рефинансирования и ставок по своим инструментам.

Так, с 19 апреля ставка рефинансирования была установлена на уровне 14% годовых, ставки по постоянно доступным операциям поддержки и изъятия ликвидности – 17% и 9% годовых соответственно.

"Тем самым уже в настоящее время достигнута нижняя граница прогнозного диапазона, предусматривавшегося при подготовке Основных направлений денежно-кредитной политики на 2017 год. Фактически уровень ставки рефинансирования уменьшен на величину замедления инфляции, при этом реальные монетарные условия в I квартале сохранены на прежнем уровне", – говорится в докладе Мурина, опубликованном в ведомственном журнале Нацбанка "Банковский вестник".

Все зависит от инфляции

Представитель регуляторного органа полагает, что в случае закрепления тренда на замедление инфляции снижение процентных ставок в текущем году может быть продолжено, но уже не так быстро.

"Многое будет зависеть от уменьшения девальвационных и инфляционных рисков, в том числе обозначенных ранее, а также дальнейшего развития ситуации в экономике в целом", – считает Мурин.

Он обратил внимание, что вместе со ставкой рефинансирования снижается доходность по депозитам.

Решения банков снижать процентные ставки по вкладам влияют и на поведение вкладчиков, поэтому, подчеркнул Мурин, "в области процентной политики, особенно в части снижения процентных ставок, торопиться не следует".



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"Поспешные решения, как правило, приводят не к ожидаемому, а к противоположному результату. В частности, Национальный банк уже неоднократно показывал последствия быстрого снижения процентных ставок на примере долговой нагрузки на предприятия. Вместо ожидаемого уменьшения с высокой вероятностью можно получить ее рост в силу ускорения девальвационных и инфляционных процессов", – обратил внимание он.

Процентная политика будет взвешенной

Негативные последствия от роста цен, безусловно, затрагивают и население. Это и снижение реальных доходов, и риски обесценения сбережений – вопросы, которые сегодня в наибольшей степени волнуют белорусских граждан, сказал Мурин.

"В связи с этим Национальный банк намерен обеспечить проведение взвешенной антиинфляционной политики, направленной на поддержание реальных процентных ставок на положительном уровне и поступательное (с учетом складывающейся макроэкономической ситуации) снижение их номинальной величины", – добавил он.