МИНСК, 24 мая — Sputnik. В Минске снос "хрущевок" в текущем году не запланирован, сообщили Sputnik в Минском городском жилищном хозяйстве.



© Sputnik/ Сергей Лескеть Эксперты в МПЦ Sputnik поспорили о том, должен ли Минск расти и дальше

В ведомстве заверили: им не поступала программа сноса этих домов. И вообще, за все время их существования в белорусской столице ни одной "хрущевки" снесено не было и на сегодняшний день их насчитывается 913.

В Минске остро вопрос с такими зданиями не стоит, заверили Sputnik в Белорусском институте по проектированию капитального ремонта и реконструкции объектов жилищно-гражданского назначения "Белжилпроект". Специалисты пояснили: в Москве от таких домов начали избавляться ввиду того, что половина из представленных там десяти серий "хрущевок" была признана неремонтопригодной. А в Минске все серии (1-335 и 1-464) поддаются реконструкции.

В квартиру — из землянки

Первые "хрущевки" начали строить в Советском Союзе в конце 1950-х годов — после того, как Хрущев, будучи с рабочим визитом во Франции, увидел там компактные жилища, стоимость строительства которых была очень низкой. В то время на Западе их строили немало. Под Парижем, например, создали целый микрорайон таких сооружений. Правда, условия проживания в европейских квартирах были хуже, чем в советских, построенных в 50-60 годы. В них не было даже кладовок, и жильцы придумали ставить во дворе фуры, которые использовали для хранения вещей, а иногда в качестве жилой комнаты.

В СССР после войны люди жили чуть ли не в землянках. Хрущев, понимая это, решил перенять европейский опыт, конечно, со своими доработками. Первые экспериментальные каркасно-панельные дома были сооружены в 1948 году в Москве на Соколиной горе и Хорошевском шоссе. В Минске "хрущевки" появились на улице Волгоградской, а затем на К. Либкнехта, Р. Люксембург, Я. Коласа, бульваре Толбухина и др. Дома строились невысокими, чаще в пять этажей. Квартиры крохотные: кухня площадью до шести квадратных метров, совмещенный санузел, проходная комната, если жилище двух- или трехкомнатное. Учитывая, что в такие "апартаменты" не всякую мебель можно было поставить, в СССР даже наладили производство компактных предметов интерьера.



© Sputnik Всеволод Тарасевич Вид на микрорайон "Зеленый луг", 1971 год

В середине 1960-х стали предприниматься попытки строительства многоэтажных "хрущевок". В частности, в 1965 году в Минске на углу улиц Волгоградской и Я. Коласа был построен один девятиэтажный дом, а на бульваре Толбухина — три, которые существуют по сей день. На них, правда, эксперимент закончился.

"Хрущевки" строились как социальное жилье, которое предоставлялось бесплатно. И, несмотря на все нарекания, проект дал возможность переселить советские семьи из бараков и коммуналок в благоустроенные квартиры.

Разговоры о кухне

Вопрос о сносе "хрущевок" впервые подняли в начале 1990-х. Жильцы начали массово жаловаться на холод в квартирах. Было проведено ряд исследований технического состояния жилья.

Как отмечают специалисты института "Белжилпроект", Москву эта проблема коснулась особенно, ведь первые дома строились там. И они имели свои недостатки.

В Минске за все время не было снесено ни одной "хрущевки". Зато здесь есть опыт их модернизации. Так, в СССР была разработана союзная государственная программа модернизации домов первых массовых серий в Минске. Разработкой и реализацией, в частности, занимался институт "Белжилпроект". В рамках эксперимента в 1989 году был реконструирован дом №21 на улице Осипенко. В стандартной пятиэтажке-"хрущевке" на 80 квартир надстроили мансарду. В итоге в здании на 18 квартир стало меньше, но площадь в них значительно увеличилась. За эксперимент институту дали первое место в рамках всесоюзного конкурса.



© Sputnik / Виктор Толочко Реконструированная "хрущевка" по улице Осипенко, 21

В начале 2000-х специалисты уже взялись за дом №19 на улице Осипенко. За счет пристроек удалось увеличить площадь кухонь, о чем мечтали жильцы, и при этом сохранить количество квартир. Однако завершить строительство помешали финансовые трудности. Как сообщается по этому поводу в прессе, вторую часть дома преобразовать не смогли из-за проблем с отселением жильцов.



© Sputnik / Виктор Толочко Реконструированная "хрущевка" по улице Осипенко, 19

Сроки окончания ремонта постоянно переносились, на объекте менялся подрядчик. В итоге вторая половина дома, откуда жильцов переселили, простояла пустой более восьми лет. К ремонту в очередной раз вернулись лишь в 2016 году, решив половину дома отдать под арендное жилье. В доме 48 арендных квартир, которые предлагают очередникам разных районов.

Опыт модернизации "хрущевок" есть и у "Института жилища — НИПТИС им. Атаева С.С.". Около 15 лет назад он реконструировал дом №60 на улице Каховской. В нем произвели уширение корпуса здания, перепланировку квартир, замену инженерных систем, надстроили мансарду. Удалось увеличить площадь кухонь, разделить санузлы, ликвидировать проходные комнаты.



© Sputnik / Виктор Толочко Дом по улице Каховской, 60

Здание полностью преобразилось и по потребительским качествам соответствовало современным требованиям того периода. Однако столь удачный проект стал мукой для жильцов. Ввиду отсутствия обменного фонда людей оставили жить в своих квартирах. При этом строительство затянулось на месяцы, поскольку деньги на реконструкцию выделялись частями со значительными перерывами.

Железобетонный аргумент

В республике насчитывается 25 миллионов квадратных метров такого жилья. На его снос, рассказали в "Институте жилища — НИПТИС им. Атаева С.С.", потребуется более 7 миллиардов долларов. Еще 14 миллиардов нужно, чтобы построить на его месте новое. Таких свободных денег в республике нет.

"Мероприятия по сносу жилого фонда целесообразно оценивать с учетом стоимостных показателей. Выполненные расчеты свидетельствуют, что снос 1 квадратного метра жилья стоит от 40% до 60% стоимости нового", — отметили специалисты.

В Москве, по их словам, к сносу домов обратились и в виду финансовых причин.

"Почему вопрос сноса "хрущевок" подняли в Москве? Земля дорогая. Есть инвесторы, которым выгодно построить вместо пятиэтажки дом на 25 этажей. Они получают рентабельность 100% и более. Конечно, им выгодно. Они переселят эти пятиэтажки еще и в плюсе останутся", — сказали в "Институте жилища — НИПТИС им. Атаева С.С.".



© Sputnik / Виктор Толочко Ремонт в "хрущевке" по бульвару Шевченко

В Минске стоимость метра квадратного жизнь значительно ниже. Цена за кв. метр равняется примерно 800 долларов. Конечно, привлечь инвесторов к нам при таком раскладе крайне сложно.

Собеседники Sputnik обратили внимание на другой момент — в "хрущевках" стены, крыша, перекрытия, лестницы сделаны из железобетона. Это значит, что в случае их сноса придется создавать индустрию по его переработке. А это снова расходы.

Затормозился в стране и процесс реконструкции. Раньше на строительство мансарды выделялись средства из капитального ремонта, а сейчас все затраты ложатся на плечи застройщика, начиная от разработки проектно-сметной документации и заканчивая строительством дополнительных электросетей. Кроме того, за свой счет он должен организовать парковочные места, благоустроить придомовую территорию. Конечно, желающих не так много. Как отметили в Минском городском жилищном хозяйстве, в текущем году реконструкция завершилась в одном доме на улице Я. Мавра. Еще в двух "хрущевках" на этой же улице проводятся строительные работы, но будут ли они закончены в 2017-м, неизвестно.



© Sputnik / Виктор Толочко Так выглядят "хрущевки" в Минске после капитального ремонта

Самый эффективный вариант при таком раскладе — капитальный ремонт зданий. В феврале депутаты Минского городского Совета утвердили список мероприятий по госпрограмме "Комфортное жилье и благоприятная среда". В соответствии с ней до 2020 года планируется увеличить еще примерно на треть ввод жилья после капитального ремонта в Минске. Как пояснили в Минском городском жилищном хозяйстве, ранее капремонт проводился на 695 тысячах квадратных метров в год, а будет на 1 миллионе квадратных метров. Однако и тут есть "подводные камни". С годами капремонт упрощается. Дома уже не утепляются, в них не меняют инженерную систему. А эти "элементы" в "хрущевках" как раз и требуют внимания.

Привыкли и все тут

По прогнозу белорусских специалистов, сносить "хрущевки" в Минске начнут не ранее, чем через 30 лет, когда подойдет к концу срок их эксплуатации. Впрочем, это может случиться и позднее. Они привели в пример столичные бараки, построенные гораздо раньше, которые все еще целы и невредимы, а в некоторых все еще живут люди.



© Sputnik / Виктор Толочко Балкон дома по улице Волгоградской

Вопрос со сносом "хрущевок", возможно, не поднимается и потому, что жильцы проявляют терпение и не закидывают чиновников жалобами. Как отметили в институте "Белжилпроект", люди привыкли к своим скромным квартирам и переезжать, наоборот, не хотят.