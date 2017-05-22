Минэкономики предлагает ускорить разделение функций государства как регулятора и собственника

23 мая, Орша /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики предлагает ускорить разделение функций государства как регулятора и собственника. Об этом сообщил министр экономики Владимир Зиновский на выездном заседании Президиума Совета Министров по вопросам развития Оршанского района, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании шла речь в том числе об эффективности управления государством своей собственностью. "Считаю, что необходимо как можно скорее возвращаться к вопросу разделения функций государства как регулятора и собственника. Напомню, что это решение пятого Всебелорусского народного собрания", - сказал Владимир Зиновский.

В Оршанском районе почти 40% продукции производит частный бизнес, остальную часть поровну делят республиканские и коммунальные предприятия. Шесть предприятий формируют 2/3 промышленного производства. Это Оршанский льнокомбинат, станкостроительный завод "Красный борец", ЗАО "Экомол Агро", комбинат хлебопродуктов, молочный и мясоконсервный комбинаты. На них работают 6,5 тыс. человек, или 45% занятых в промышленности. "Только в производстве продуктов питания выручка на одного работника соответствует уровню республики, во всех остальных видах деятельности она ниже, - привел данные министр. - Выручка на одного среднесписочного работника подчиненных Минпрому машиностроительных и других предприятий ниже соответствующих подсекций страны и района. Это значит, что неподведомственные Минпрому предприятия работают значительно лучше". В итоге из 6 организаций Минпрома только одна прибыльная - станкостроительный завод "Красный борец", у других - убытки и отрицательная рентабельность продаж. Минэкономики полагает, что поддержка предприятий не должна сводиться к размещению единичных заказов, нужен комплексный подход.

Сегодня на выездном заседании Президиума Совмина обсуждается социально-экономическое развитие Оршанского района, проблемные вопросы и пути их решения, перспективы развития района до 2020 года и выполнение поручений главы государства по развитию организаций и реализации инвестиционных проектов. В заседании принимают участие члены Президиума Совета Министров, высшие должностные лица, помощники главы государства, руководители республиканских органов управления, крупных банков, Витебского облисполкома, Оршанского райисполкома, руководители предприятий района всех форм собственности, представители частного бизнеса.-0-