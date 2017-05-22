ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Некоторые сигареты подорожают с 1 июня в Беларуси

23.05.2017 19:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 мая – Sputnik. Отдельные виды сигарет, производимых в республике, подорожают с 1 июня, сообщили Sputnik во вторник в Министерстве по налогам и сборам Беларуси.

Некоторые сигареты подорожают с 1 июня в Беларуси
© Sputnik Марк Редькин
Белорусские овощи из-за весенних заморозков могут подорожать

По данным налогового ведомства, новые цены будут применяться на табачную продукцию Гродненской табачной фабрики "Неман" и ООО "Табак-Инвест".

Новая цена сигарет Kent Feel составит 2,65 рубля, на копейку подорожают отдельные виды сигарет марки "Корона", а также "Форт Слим".

На 2 копейки станут стоить дороже некоторые виды сигарет марок Camel, LD и Monte Carlo, а цена импортных Aroma Rich увеличится сразу на 10 копеек.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дороже будут стоить популярные марки ГТФ и "Табак-Инвеста": в среднем цены увеличатся на копейку.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Минэкономики предлагает ускорить разделение функций государства как регулятора и собственника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика