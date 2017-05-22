Некоторые сигареты подорожают с 1 июня в Беларуси

МИНСК, 23 мая – Sputnik. Отдельные виды сигарет, производимых в республике, подорожают с 1 июня, сообщили Sputnik во вторник в Министерстве по налогам и сборам Беларуси.



© Sputnik Марк Редькин Белорусские овощи из-за весенних заморозков могут подорожать

По данным налогового ведомства, новые цены будут применяться на табачную продукцию Гродненской табачной фабрики "Неман" и ООО "Табак-Инвест".

Новая цена сигарет Kent Feel составит 2,65 рубля, на копейку подорожают отдельные виды сигарет марки "Корона", а также "Форт Слим".

На 2 копейки станут стоить дороже некоторые виды сигарет марок Camel, LD и Monte Carlo, а цена импортных Aroma Rich увеличится сразу на 10 копеек.