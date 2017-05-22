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Некоторые сигареты подорожают с 1 июня в Беларуси
23.05.2017 19:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая – Sputnik. Отдельные виды сигарет, производимых в республике, подорожают с 1 июня, сообщили Sputnik во вторник в Министерстве по налогам и сборам Беларуси.
© Sputnik Марк Редькин
По данным налогового ведомства, новые цены будут применяться на табачную продукцию Гродненской табачной фабрики "Неман" и ООО "Табак-Инвест".
Новая цена сигарет Kent Feel составит 2,65 рубля, на копейку подорожают отдельные виды сигарет марки "Корона", а также "Форт Слим".
На 2 копейки станут стоить дороже некоторые виды сигарет марок Camel, LD и Monte Carlo, а цена импортных Aroma Rich увеличится сразу на 10 копеек.
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Дороже будут стоить популярные марки ГТФ и "Табак-Инвеста": в среднем цены увеличатся на копейку.
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