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Электрификацию участка железной дороги от Молодечно до границы с Литвой планируется завершить в 2017 году

23.05.2017 20:44 — Новости Экономики | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электрификацию участка железной дороги Молодечно - Гудогай - госграница с Литвой планируется завершить в 2017 году, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго", организации которого задействованы в проведении работ.

"Протяженность электрифицируемого участка составляет 84 км. Электрификация осуществляется во взаимодействии с АО "Литовские железные дороги" как одна из составляющих проекта по организации скоростного железнодорожного пассажирского сообщения между Минском и Вильнюсом. Работы планируется завершить в текущем году", - отметили в "Белэнерго".

Для выполнения электрификации участка железной дороги на подстанции 330 кВ "Молодечно" ведется реконструкция открытого распределительного устройства с установкой и заменой выключателей для подключения строящейся подстанции 110 кВ "Пруды-Тяговая".

Монтаж линий электропередачи и электрооборудования на подстанции "Молодечно" выполняют ОАО "Западэлектросетьстрой" и ОАО "Центрэнергомонтаж", а допуски и надзор осуществляют работники РУП "Минскэнерго". Заказчиком строительства выступает Белорусская железная дорога.

На подстанции "Пруды-Тяговая" будут установлены два трансформатора мощностью 40 МВА каждый, подстанция будет подключена двумя воздушными линиями 110 кВ от подстанции "Молодечно".

В РУП "Минскэнерго" разрабатывается программа включения двух новых линейных ячеек на подстанции "Молодечно", двух новых воздушных линий "Молодечно" - "Пруды-Тяговая" и непосредственно новой тяговой подстанции.

Выполнение работ по данному проекту позволит повысить надежность работы электрооборудования на подстанции "Молодечно"; обеспечить Белорусской железной дороге снижение удельного расхода топлива при сокращении эксплуатационных расходов с переходом на электрическую тягу; увеличить техническую и маршрутную скорости движения грузовых и пассажирских поездов; улучшить качество обслуживания населения за счет сокращения времени нахождения пассажиров в пути следования; уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Для выполнения электрификации участка железной дороги на подстанции 330 кВ "Молодечно" ведется реконструкция открытого распределительного устройства с установкой...

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