Правительство вплотную занялось Оршей

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Вопросы развития Оршанского района, проблемы и пути их решения, а также перспективы развития региона до 2020 года стали темой выездного заседания президиума Совета министров под председательством главы белорусского правительства Андрея Кобякова.



© Sputnik Алексей Никольский Лукашенко потребовал навести "железный порядок" в трех райцентрах

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручения по развитию организаций района и реализации инвестиционных проектов. Лукашенко подчеркнул, что надо вплотную заняться проблемами экономики трех-четырех райцентров и за три года навести там "железный порядок".

"Сладкая страна" и иностранные конкуренты

Как сообщили Sputnik в пресс-службе правительства, в первой половине дня участники заседания, в числе которых были руководители Витебского облисполкома и главы многих предприятий региона, посетили ряд промышленных предприятий в Оршанском районе. Первым объектом стал филиал "Сладкая страна" госпредприятия "Кондитерская фабрика "Витьба".

Премьер-министр поинтересовался причиной низкой загрузки производственных мощностей предприятия. Изначально фабрика планировалась как импортозамещающий проект, однако пока продукция "Сладкой страны" занимает около 10% внутреннего рынка, остальная доля приходится на конкурентов из России и Украины. Одной из причин такой ситуации руководство предприятия считает сложности реализации продукции через торговые сети.

Кобяков в свою очередь заметил, что дискриминации отечественных производителей в торговых сетях быть не должно, однако каждое предприятие должно самостоятельно завоевывать лояльность покупателя.

"Вы должны понимать, что лояльность должна завоевываться. Конечно, мы займемся тем, чтобы вас не дискриминировали. Дискриминации нашего производителя на полках торговых сетей не должно быть, но и вы должны быть узнаваемы, соответствовать рынку, на котором продвигаете продукцию", — подчеркнул Кобяков.

Премьер-министр акцентировал внимание, что без продуманной рекламной кампании, выстроенной тактики продвижения товара существенно увеличить продажи продукции "Сладкая страна" не сможет.

Международный аэропорт в Болбасово

В городском поселке Болбасово участники заседания ознакомились с перспективным планом развития этого населенного пункта, а также его градообразующим предприятием — ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", ходом реализации проекта создания мультимодального промышленно-логистического комплекса с его участием.

Кобяков распорядился, чтобы вопрос о присвоении международного статуса взлетно-посадочной полосы аэродрома в мультимодальном промышленно-логистическом комплексе "Бремино-Орша" в городском поселке Болбасово был решен в ближайшие месяцы.

Комплекс "Бремино-Орша" — масштабный проект по повышению инвестиционного потенциала Беларуси, который реализуется ООО "Бремино Групп" согласно указу президента и является примером государственно-частного партнерства. Комплекс включает логистическую, торгово-промышленную зоны с примыкающим аэродромом, железной дорогой и международными транспортными магистралями, благодаря чему станет центром транзитных грузов. Однако для большей эффективности взлетно-посадочной полосе необходимо придать международный статус. Тогда международные грузовые авиаперевозки можно будет осуществлять непосредственно в Оршу, без промежуточных остановок для растаможки. В целом инвесторы и руководители ООО "Бремино Групп" настаивают на придании комплексу равных условий хозяйствования с "Великим камнем".

"Не вижу проблемы. Как сделали документ по "Великому камню", так решим вопрос и по Орше. В ближайшие пару месяцев международный статус полосы нужно сделать", — сказал Кобяков.

Проработкой вопроса, а также других нюансов, которые будут включены в последующее постановление Совмина (порядок инвестирования, предоставление льгот, формы собственности объекта) займется межведомственная рабочая группа, создать которую поручил Премьер-министр. Также будет подготовлен отдельный указ по функционированию всего комплекса, в том числе в условиях таможенного пространства, проинформировали в пресс-службе.

Участники выездного заседания также побывали на некоторых машиностроительных предприятиях Оршанского района, в том числе в компании "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел".

План первоочередных мер

Во второй половине дня белорусские чиновники и директора предприятий продолжили работу в Оршанском райисполкоме, где обсудили вопросы развития промышленности в регионе, вопросы привлечения инвестиций, строительства жилья, транспортной инфраструктуры, занятости населения.

Как сообщил Кобяков, правительство готовит план первоочередных мер по развитию Оршанского района. По его словам, этот план не должен стать догмой, он будет пополняться новыми мероприятиями. Для выполнения задач предлагаемого плана необходимо в кратчайшие сроки определить конкретные отраслевые мероприятия.

"Например, по Оршанскому инструментальному заводу нужно четко расписать, когда будут проведены дополнительные исследования рынков готовой продукции и оборудования, переговоры с поставщиками оборудования, банками и страховыми организациями соответствующих стран для вхождения в иностранные кредитные линии", — поручил Кобяков.

По его словам, по каждому предприятию нужно выработать подробную схему, в которой прописать сроки модернизации, источники финансирования, назначить ответственных.

Кобяков уточнил, что особое внимание будет уделено загрузке предприятий, которые работают в регионе. "Министерство промышленности должно внимательно посмотреть на номенклатуру продукции, выпускаемой Оршанским инструментальным заводом, и номенклатуру, потребляемую нашими предприятиями системы Минпрома. Нужно обеспечить загрузку предприятий в рамках объемов, которые они могут произвести, и которые востребованы внутри страны", — акцентировал внимание премьер-министр.

Кроме того, для развития региона предлагается изучить возможность проведения спортивных, культурно-развлекательных и других мероприятий, в том числе международного масштаба, которые помогут обеспечить больший приток туристов, задействовать созданную инфраструктуру. "Попросил бы руководителей социального блока правительства совместно с облисполкомом и райисполкомом определить, какие международные и республиканские мероприятия можно провести в районе, чтобы повысить окупаемость действующих объектов", — сказал премьер-министр.

Льняной холдинг, строительство и АПК

Со своей стороны Минэкономики попросило правительство вернуться к вопросу о создании в Оршанском районе льняного холдинга.

Глава Минэкономики Владимир Зиновский обратил внимание на проблемы в строительной сфере. "Проблемы и задачи района схожи с общеотраслевыми. Это недозагрузка мощностей, низкая эффективность работы. Неудовлетворительную структуру баланса имеют две организации из шести, в которых работают 92% занятых в строительной отрасли района. Стоимость строительства жилья с господдержкой выше на 10%, чем по стране. Поэтому задачи понятны: рост экспорта строительных услуг, финансовое оздоровление, снижение затрат", — отметил Зиновский.

Со своей стороны Витебский облисполком видит точки роста Оршанского района в развитии АПК и частного бизнеса, сообщил в ходе совещания председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. Он отметил, что в аграрный сектор было вложено достаточно инвестиций, что позволило модернизировать мясное и молочное животноводство. Но по ряду причин должного эффекта нет.

Поскольку собственных средств у большинства организаций и предприятий района недостаточно, многие из них устойчиво неплатежеспособны, облисполком активно привлекает инвесторов, в том числе через создание совместных предприятий. Просит банки рассмотреть возможность льготного кредитования проектов.

"Оказанная господдержка в перспективе вернется в виде налогов ежегодно порядка 40 миллионов рублей", — сказал он, подчеркнув, что все эти меры позволят увеличить объем сельхозпроизводства и повысить рентабельность его работы, что в конечном итоге приведет к росту занятости и зарплат в регионе.

Для развития предпринимательской инициативы председатель облисполкома предложил распространить на Оршу действие декрета №6 в части применения ряда льгот. Также он обратился к правительству за поддержкой в завершении реконструкции важного социального объекта — терапевтического корпуса Оршанской городской больницы.