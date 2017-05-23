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Нацбанк Беларуси рассказал о своих планах

24.05.2017 09:59 — Новости Экономики | БДГ  
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23 мая первый заместитель председателя правления Национального банка Тарас Надольный перед началом круглого стола "Банковский сектор Беларуси: восстановление ожидается" раскрыл некоторые планы регулятора.

Так, Нацбанк рассматривает возможность снижения ставки рефинансирования до конца 2017 года. "Возможно, снижение будет на 1-2 процентных пункта", - отметил Тарас Надольный, передает БелТА.

Также в 2018 году планируется уйти от целевой покупки валюты юрлицами, которые сегодня могут купить валюту только под конкретные цели. Кроме того, в рамках валютной либерализации планируется снять ограничения по капитальным операциям, в том числе отменить разрешения на открытие внешних счетов, приобретение недвижимости за границей.

Тарас Надольный также отметил работу по сокращению объемов обязательной продажи валюты. "Снизили и попробуем еще в этом году снизить. Точных цифр не могу сказать - у нас план на 2017-2018 годы, посмотрим, как макроусловия будут складываться", - сказал он, отметив, что в 2018 году от этого норматива планируется уйти полностью.

Помимо этого, к 2020 году сроки репатриации валютной выручки должны начать определяться на договорной основе между контрагентами. "То есть они не будут устанавливаться законодательно. Это тоже снимет то отношение к валюте, которое формировалось долгие годы, что валюта - это товар, который будет все время расти в стоимости, потому что ограничен к использованию на рынке. Мы хотим эту парадигму изменить", - сказал замглавы Нацбанка.

Также Нацбанк планирует до 2020 года нарастить золотовалютные резервы до 8-8,5 млрд долларов. "Сегодня все основания для этого есть, мы весь избыток валюты покупаем, у нас положительные интервенции", - подчеркнул Тарас Надольный.

Напомним, что ранее ставка рефинансирования в этом году уменьшилась 18 января – с 18% до 17%, а затем с 15 февраля – с 17% до 16% годовых, с 15 марта – с 16% до 15% годовых. В последний раз правление Национального банка Беларусь приняло решение о снижении ставки рефинансирования с 19 апреля – с 15% до 14% годовых.

Что касается ЗВР, то они в определении Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда (ССРД МВФ) на 1 мая, по предварительным данным, составили 5 108,7 млн долларов в эквиваленте.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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23 мая первый заместитель председателя правления Национального банка Тарас Надольный перед началом круглого стола "Банковский сектор Беларуси: восстановление...

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