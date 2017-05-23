МИНСК, 24 мая — Sputnik. Беларусь не занимается реэкспортом в Россию рыбной продукции из стран, находящихся в списке российских "продуктовых санкций", заявили Sputnik в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики, комментируя публикации в российских СМИ.



© Sputnik/ Виктор Толочко Россельхознадзор опубликовал полный "черный" список по Беларуси

Во вторник российская газета "Известия" опубликовала материал, в котором говорится о пиковом росте экспорта белорусской рыбы в РФ. Так, по данным издания, за первый квартал поставки рыбы из Беларуси в РФ выросли в 15 раз и составили 2,3 тысячи тонн и 4,4 миллиона долларов в стоимостном выражении. Это примерно соответствует объемам экспорта за весь 2016 год. В основном поставляется мороженая рыба происхождением из стран Евросоюза, Норвегии и Исландии. Упрек в том, что Беларусь "наводнила" российский рынок санкционной рыбой перепечатали как российские, так и белорусские СМИ.

Обвинения в реэкспорте

Как отмечают "Известия", рост экспорта наблюдается по скумбрии, сельди и лососю. Из 2,3 тысячи тонн поставленной рыбы примерно половина приходится на скумбрию, поставки лосося составили 91 тонну и выросли в 5 раз по сравнению с первым кварталом 2016 года.



© Sputnik Сергей Гунеев Лукашенко: белорусские креветки – это нормальная практика

Издание также отмечает, что белорусские поставщики пробуют отправлять на российский рынок и более экзотичные продукты, например моллюсков. Открылся белорусский экспорт осьминогов, также поставляются каракатица, кальмары и угорь, но пока объемы этих поставок незначительны.

В то же время, констатирует газета, происходит и рост поставок рыбы в Беларусь из стран Евросоюза, Норвегии и Исландии. Так, поставки из Финляндии в I квартале этого года выросли на 74% (по стоимости в 2,5 раза), из Германии — на 64% (по стоимости в 8 раз), Нидерландов — на 21%, Дании — на 15%, Исландии — на 33%, из Норвегии — на 13%.

По словам исполнительного директора Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексея Аронова, в случае с белорусскими поставками мороженой рыбы в Россию речь идет о реэкспорте санкционной продукции.

"Белорусские поставки мороженой рыбы в Россию — это реэкспорт. Объем этих поставок не столь существенный, поэтому говорить о серьезном влиянии на российский рынок или давлении на российских производителей не приходится", — сказал Аронов.

В Минске реэкспорт опровергают

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси заявляют, что вся рыба, которую республика поставляет в РФ, не является реэкспортом санкционных товаров.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперт: откуда на российском рынке "белорусские" инжир и креветки

"Вся рыбная продукция, ввезенная в Беларусь для последующих поставок в Россию, проходит переработку. Перерабатывать и поставлять в РФ продукцию из стран "продуктового эмбарго" не запрещено", — заявили в министерстве.

Там заметили, что подобные упреки в адрес республики звучат не впервые, и напомнили, что примерно два года назад даже премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков был вынужден объяснять, откуда берутся "белорусские креветки" .

Кроме того, заметили в Минсельхозпроде, некоторые частные белорусские производители имеют собственные квоты на вылов рыбы в северных морях. По таможенным документам продукция, выловленная белорусскими компаниями и ввезенная затем в республику, может оформляться как импорт из Исландии или Норвегии.

В свою очередь в Россельхознадзоре подтверждают, что переупакованная в Беларуси рыбная продукция из санкционных стран считается переработанной в республике, и оснований для ее недопущения на рынок РФ нет.

"Поставка на российский рынок белорусской продукции в случае ее переработки абсолютно законна. Белорусские поставщики часто просто переупаковывают товар, — приводят "Известия" высказывания пресс-секретаря Россельхознадзора Юлии Мелано.

Между тем, сотрудники Россельхознадзора проверяют белорусские предприятия, чтобы предотвратить поставки некачественной или вредной продукции на российский рынок. В частности, после проверок Россельхознадзора был запрещен ввоз в Россию продукции с белорусских предприятий ООО "Камчатская рыба" (Гродненская область), ООО "Розовый кит" (Минская область) и ЗАО "Мера Голд" (Гомельская область).