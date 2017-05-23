В развитие МАЗа планируется вложить около $500 млн - Семашко

Владимир Семашко. Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В развитие МАЗа планируется вложить около $500 млн, сообщил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко во время пленарного заседания "Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

"В развитие МАЗа надо серьезно вкладывать средства - в новую кабину, новые мосты делать, новые оси. Есть инвестиционные программы, сейчас мы решаем проблемы с источниками финансирования, - будем развивать предприятие", - подчеркнул он и пояснил, что речь может идти о финансировании в размере около полумиллиарда долларов.

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