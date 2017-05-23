Под санкциями Россельхознадзора находятся почти 100 белорусских предприятий

Россельхознадзор рассказал о действующих ограничениях на поставки продукции с ряда предприятий Беларуси. Так, на 23 мая в Реестре предприятий Таможенного союза зарегистрировано 672 белорусских предприятия; из них 34 имеют ветеринарно-санитарный статус «усиленный лабораторный контроль»; 26 – «предупреждение», 36 – «специальные требования».

В частности, отметили в ведомстве , Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки из Беларуси в Россию с предприятий по производству молочной продукции: ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат», СООО «Белсыр», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Солигорский филиал, ПУП «Молочный полюс», ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат».

Среди предприятий по производству мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродукции ограничения касаются ОАО «Птицефабрика «Дружба» Иванцевичское РАЙПО филиал Коопзаготпром, УП «Березовский комбинат кооперативной промышленности», Дрибинское РАЙПО, ООО «БилтонгФуд», ООО «ГурманФуд», ООО «Вахавяк Плюс», ООО «Витебская бройлерная птицефабрика», СООО «Георгий и сыновья», Лельчицкое райпо ОСП «Производственный комбинат», ООО "Онэксимпрод", ООО «Террамит», филиал «Серволюкс-Агро» СЗАО «Серволюкс», ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат», ЧУПТП «Мирон», ОАО «Могилевский мясокомбинат», ООО «Камчатская рыба», филиал «Столинзаготпромторг» Столинского райпо, ПТУП «Любанский КООППРОМ», ООО «Мясков-МПП», ЗАО «Мера Голд», СООО «Мясопродукт», ООО «Розовый кит», «Мясной двор «Тарасово».

Среди произовдителей кормов ограничения коснулись ООО «Белэкотехника», ООО «Агропродукт», ЧПТУП «Тивайтл», ООО «Биоком», ЗАО «Экомол Агро».

Еще ряд предприятий имеют право поставок лишь отдельных видов продукции. Среди них, волковысское ОАО «Беллакт», ОАО «Полоцкий молочный комбинат», ОАО «Бабушкина крынка» управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка"», ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», ОАО «Молодечненский молочной комбинат», ОАО «Молочная компания Новогрудские дары», ОАО «Пружанский молочный комбинат», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Любанский филиал, ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Копыльский филиал, ОАО «Барановичский молочный комбинат», КПУП «Мозырские молочные продукты», ОАО «Щучинский маслосырзавод», Сморгонские молочные продукты филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», ПУП «Калинковичский молочный комбинат», госпредприятие «Молочный гостинец», ОАО «Березовский сыродельный комбинат», ООО «Пинский мясокомбинат», ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1», ЗАО «Экомол Агро».

Кроме этого, с 6 февраля Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области Беларуси.

Напомним, что 22 мая министр сельского хозяйства Беларуси Леонид Заяц отправился в Москву на переговоры со своим российским коллегой Александром Ткачевым. Темой переговоров стало снятие запрета на поставки в РФ продукции некоторых производителей. В итоге российская сторона после переговоров с белорусскими коллегами открыла свой рынок для нескольких предприятий Беларуси, а для нескольких - закрыла .

Согласно ответу на запрос центра «Трансперенси Интернешнл - Россия», подписанного помощником генерального прокурора России Валерием Волковым и размещенного на сайте центра, в запрете поставок белорусской продукции в РФ нет личной коммерческой заинтересованности главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, который вместе с членами своей семьи является крупным производителем сельхозпродукции.