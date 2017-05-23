Realt Cup. Весна 2017. Состоялся товарищеский турнир по боулингу среди компаний рынка недвижимости

К участию в турнире заявились команды 9 компаний, агентств недвижимости компаний-застройщиков: АН «Твой Маентак», АН «Твоя столицаконсалт», ЦН «Пакодан», АН «7этажей», АН «Центральное», АН «Vivainvest», «Жилстройкомплект», «Айрон» и «ДомСтройАгент».

Турнир вел Дмитрий Шилкин, восьмикратный чемпион Беларуси по боулингу.

По традиции турнир состоял из разминки и двух зачетных игр, сражения капитанов и креативного представления команды совместно с группой поддержки.

В финале веселой и эмоциональной борьбы судья турнира Дмитрий Шилкин после подсчета очков объявил победителей:

ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА

1 место — ЦН «Пакодан» (147,13 очков).

2 место — АН «Центральное» (144,13 очков).

3 место — АН «7 этажей» (127, 5).