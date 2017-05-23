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Realt Cup. Весна 2017. Состоялся товарищеский турнир по боулингу среди компаний рынка недвижимости

24.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Realt Cup. Весна 2017. Состоялся товарищеский турнир по боулингу среди компаний рынка недвижимости

К участию в турнире заявились команды 9 компаний, агентств недвижимости компаний-застройщиков: АН «Твой Маентак», АН «Твоя столицаконсалт», ЦН «Пакодан», АН «7этажей», АН «Центральное», АН «Vivainvest», «Жилстройкомплект», «Айрон» и «ДомСтройАгент».

Турнир вел Дмитрий Шилкин, восьмикратный чемпион Беларуси по боулингу.

По традиции турнир состоял из разминки и двух зачетных игр, сражения капитанов и креативного представления команды совместно с группой поддержки.

В финале веселой и эмоциональной борьбы судья турнира Дмитрий Шилкин после подсчета очков объявил победителей: 

ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА

   1 место — ЦН «Пакодан» (147,13 очков).

   2 место — АН «Центральное» (144,13 очков).

   3 место — АН «7 этажей» (127, 5).

Realt Cup. Весна 2017. Состоялся товарищеский турнир по боулингу среди компаний рынка недвижимости
Realt Cup. Весна 2017. Состоялся товарищеский турнир по боулингу среди компаний рынка недвижимости
Realt Cup. Весна 2017. Состоялся товарищеский турнир по боулингу среди компаний рынка недвижимости

Лучшим капитаном и лучшим игроком турнира по личному зачету стал Вячеслав Завгородний из ЦН «Пакодан». Личный результат – 216 очков.

Realt Cup. Весна 2017. Состоялся товарищеский турнир по боулингу среди компаний рынка недвижимости

Лучшим игроком среди женщин стала Маргарита Шарупо (личный результат – 111 очков) из компании ДомСтройАгент.

Realt Cup. Весна 2017. Состоялся товарищеский турнир по боулингу среди компаний рынка недвижимости

Ну и, естественно, все участники турнира насладились креативными выступлениями команд. Плакаты, шарики, корпоративные майки и корпоративные бантики украсили зал боулинга.

Рэп в исполнении команды «Жилстройкомплект» был первым рэпом за все годы проведения турнира, и безусловно эта команда получила ящик «Балтики» как победитель в номинации «Лучшая группа поддержки».

Realt Cup. Весна 2017. Состоялся товарищеский турнир по боулингу среди компаний рынка недвижимости

Фотоотчет турнира опубликован на сайте http://cup.realt.by

Realt Cup. Весна 2017. Состоялся товарищеский турнир по боулингу среди компаний рынка недвижимости
Realt Cup. Весна 2017. Состоялся товарищеский турнир по боулингу среди компаний рынка недвижимости
Realt Cup. Весна 2017. Состоялся товарищеский турнир по боулингу среди компаний рынка недвижимости
Realt Cup. Весна 2017. Состоялся товарищеский турнир по боулингу среди компаний рынка недвижимости
Realt Cup. Весна 2017. Состоялся товарищеский турнир по боулингу среди компаний рынка недвижимости
Realt Cup. Весна 2017. Состоялся товарищеский турнир по боулингу среди компаний рынка недвижимости
Realt Cup. Весна 2017. Состоялся товарищеский турнир по боулингу среди компаний рынка недвижимости
Realt Cup. Весна 2017. Состоялся товарищеский турнир по боулингу среди компаний рынка недвижимости
Realt Cup. Весна 2017. Состоялся товарищеский турнир по боулингу среди компаний рынка недвижимости
 
 
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Realt Cup. Весна 2017. Состоялся товарищеский турнир по боулингу среди компаний рынка недвижимости

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