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Realt Cup. Весна 2017. Состоялся товарищеский турнир по боулингу среди компаний рынка недвижимости
24.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
К участию в турнире заявились команды 9 компаний, агентств недвижимости компаний-застройщиков: АН «Твой Маентак», АН «Твоя столицаконсалт», ЦН «Пакодан», АН «7этажей», АН «Центральное», АН «Vivainvest», «Жилстройкомплект», «Айрон» и «ДомСтройАгент».
Турнир вел Дмитрий Шилкин, восьмикратный чемпион Беларуси по боулингу.
По традиции турнир состоял из разминки и двух зачетных игр, сражения капитанов и креативного представления команды совместно с группой поддержки.
В финале веселой и эмоциональной борьбы судья турнира Дмитрий Шилкин после подсчета очков объявил победителей:
ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА
1 место — ЦН «Пакодан» (147,13 очков).
2 место — АН «Центральное» (144,13 очков).
3 место — АН «7 этажей» (127, 5).
Лучшим игроком среди женщин стала Маргарита Шарупо (личный результат – 111 очков) из компании ДомСтройАгент.
Ну и, естественно, все участники турнира насладились креативными выступлениями команд. Плакаты, шарики, корпоративные майки и корпоративные бантики украсили зал боулинга.
Рэп в исполнении команды «Жилстройкомплект» был первым рэпом за все годы проведения турнира, и безусловно эта команда получила ящик «Балтики» как победитель в номинации «Лучшая группа поддержки».
Фотоотчет турнира опубликован на сайте
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Realt Cup. Весна 2017. Состоялся товарищеский турнир по боулингу среди компаний рынка недвижимости
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