Одни и те же квартиры сегодня и прошлой весной – насколько у них отличаются цены?

На графике ниже у прошлой весны прослеживается характерный “бугор” в объёме зарегистрированных сделок с самыми дешевыми квартирами. Но по мере роста цен отличия с другими периодами становились менее выраженными.

Впервые за десятилетие покупателям “открылся” диапазон от 30 до 35 тысяч долларов за квартиру в Минске. И речь шла не о нескольких десятках “убитых” квартир или малосемеек – на рынке появились сотни готовых к проживанию и неплохо расположенных объектов.

Весну 2016 года по праву можно назвать окном возможностей для покупателей – самые низкие за 10-летие цены и пиковое предложение позволяли найти подходящий вариант и особо придирчивым, и тем, у кого был жёсткий лимит по бюджету. Достаточно активно раскупали тогда качественное современное жильё, но основной ажиотаж закономерно пришелся на нижний ценовой сегмент.

В этом плане здорово облегчает работу тот факт, что Минск застроен однотипными домами. Цены на квартиры в домах одной и той же серии, с одинаковым количеством комнат и схожей площадью стали основой для анализа. Мы отобрали 15 самых часто продаваемых типов квартир, на которые приходится почти половина всех сделок на вторичном рынке, рассчитали у них средний ценовой диапазон и изменение медианы цен в марте-апреле 2017 против марта-апреля 2016 года. Вот что у нас получилось:

Сегодня для покупателей также сложились довольно неплохие условия: за полгода рынок пополнился тысячей новых квартир, немного снизились цены. Чтобы сравнить их сегодняшний уровень с прошлогодним мы отойдём от привычных средних значений – структура спроса постоянно меняется и может оказывать значительное влияние на итоговый показатель. Вместо этого, мы проанализируем цены на объекты со схожими характеристиками.

Из 15 самых распространенных типов квартир на вторичном рынке цены снизились лишь у одного, ещё у четырёх средний ценовой уровень за год практически не изменился. Остальные 10 типов квартир этой весной продавались в среднем на 2-10% дороже.

Если бюджетные типовые квартиры подорожали в среднем на 1-3 тысячи долларов, то у современного качественного жилья цифры будут более внушительными. Квартиры в непанельных домах 2005-2015 года постройки с площадью “однушек” от 45 м2, “двушек” от 65 м2 и “трёшек” от 85 м2, продавались в среднем на 5, 8 и 11 тысяч дороже, чем прошлой весной.

Можно указать на явный изъян такого подхода – в расчёте не учитывается местоположение объектов. Близость к центру или метро может серьёзно повлиять на цену продажи даже самой захудалой по качественным характеристикам квартиры. Возможно квартиры, проданные в марте-апреле 2017 года, были лучше расположены? Чтобы устранить влияние географии, мы копнули ещё глубже.

Сделки в одном доме тогда и сейчас У 176 квартир, проданных в марте-апреле этого года, были полные аналоги прошлой весной. Т.е. у каждой такой “пары” совпадал адрес, число жилых комнат и общая площадь квартиры. Наверняка какие-то объекты располагались на первом этаже, да и общее состояние квартиры и подъезда вряд ли было одинаковым. Тем не менее, такое сравнение является самым показательным. В 67% случаев квартира, проданная весной 2017-го, была дороже своего прошлогоднего “близнеца”.

Нельзя наверняка сказать, сколько сбережений ещё есть у потенциальных покупателей, которые те готовы оставить на рынке жилья. Накопления “хлебных” лет точно сокращаются, однако банки нивелируют этот процесс, предлагая с каждым новым снижением ставки рефинансирования всё более выгодные условия по кредитам.

При более-менее равных финансовых условиях сегодня у покупателей нет тех возможностей, которые были прошлой весной. За последний год рынок жилья стал менее привлекательным как в ценовом, так и в качественном выражении.