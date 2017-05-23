Беларусь нарастила поставки рыбы и кальмаров в Россию

Белорусские поставщики по итогам I квартала 2017 года отгрузили в Россию рекордный объем рыбы, который в 15 раз превысил объем поставок за аналогичный прошлогодний период. В целом квартальные поставки соответствуют объему, который Беларусь поставила в РФ за весь 2016 год.

По итогам I квартала Беларусь поставила в Россию 2,3 тыс. т рыбы на 4,4 млн долларов. В I квартале 2016 года белорусский экспорт составил 156 т на 339 тыс. долларов, за весь 2016 год - 2,3 тыс. т на 4,5 млн долларов. В основном Беларусь поставляет в Россию мороженую рыбу. Из 2,3 тыс. т поставленной за январь-март рыбы 1,2 тыс. т — поставки скумбрии, хотя в I квартале 2016 года она вообще не отправлялась в Россию. Сельди поставили 1 тыс. т, или в десять раз больше по сравнению с I кварталом 2016 года. Поставки лосося выросли в пять раз до 91 т, передают «Известия» .

Также из Беларуси в Россию поставлялись моллюски, осьминоги, каракатицы, кальмары и угорь, но в незначительных объемах.

На фоне роста экспорта в Россию увеличиваются поставки рыбы в Беларусь из стран Западной Европы. Так, поставки из Финляндии в I квартале выросли на 74% (по стоимости в 2,5 раза) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом до 2,7 тыс. т, из Германии — на 64% (по стоимости в восемь раз) до 132 т, Нидерландов — на 21% до 105 т. Поставки из Исландии выросли на треть до 3 тыс. т, из Норвегии — на 13% до 8 тыс. т.

Однако ничего незаконного в таких действиях Беларуси нет. Чтобы поставить европейскую продукцию, поставки которой в Россию запрещены, законно, белорусским поставщикам достаточно ее просто переупаковать. «Поставка на российский рынок белорусской продукции в случае ее переработки абсолютно законна. Белорусские поставщики часто просто переупаковывают товар», - рассказала пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Напомним, что в 2016 году Беларусь ввезла из Польши в два раза больше яблок и в семь раз больше груш по сравнению с 2015 годом. В 40 раз выросли поставки сельдерея, в 5,5 - болгарского перца, в 5 - грибов. Также впервые были импортированы шпинат, спаржа и артишок.