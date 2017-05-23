Переговоры по созданию единого рынка газа с Россией будут активизированы - Семашко

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры по созданию единого рынка газа с Россией будут активизированы, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко сегодня на пленарном заседании "Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Семашко напомнил, что Беларусь и Россия подписали документ, регулирующий газовый вопрос в 2017-2019 году. "По газу - промежуточный вариант подписали. Что касается единого рынка газа, он должен быть создан к 1 января 2025 года. Мы вошли в новый цикл переговоров с нашими российскими партнерами, пока на уровне замминистров. Сейчас мы должны активизировать эти переговоры", - сказал вице-премьер. Он добавил, что главой государства поставлена задача до 1 января 2018 года подготовить соответствующие документы в этой части для их рассмотрения и последующего принятия.

/Будет дополнено/. -0-