ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Переговоры по созданию единого рынка газа с Россией будут активизированы - Семашко

24.05.2017 11:13 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры по созданию единого рынка газа с Россией будут активизированы, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко сегодня на пленарном заседании "Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Семашко напомнил, что Беларусь и Россия подписали документ, регулирующий газовый вопрос в 2017-2019 году. "По газу - промежуточный вариант подписали. Что касается единого рынка газа, он должен быть создан к 1 января 2025 года. Мы вошли в новый цикл переговоров с нашими российскими партнерами, пока на уровне замминистров. Сейчас мы должны активизировать эти переговоры", - сказал вице-премьер. Он добавил, что главой государства поставлена задача до 1 января 2018 года подготовить соответствующие документы в этой части для их рассмотрения и последующего принятия.

/Будет дополнено/. -0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Семашко напомнил, что Беларусь и Россия подписали документ, регулирующий газовый вопрос в 2017-2019 году. "По газу - промежуточный вариант подписали. Что...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь нарастила поставки рыбы и кальмаров в Россию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика