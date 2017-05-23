Черный список Россельхознадзора: кто под запретом?

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Полный список белорусских производителей продовольствия, для которых действуют ограничения Россельхознадзора на поставки в Россию , опубликован российским надзорным ведомством.



© Sputnik Игорь Зарембо Российские рыбники упрекают Беларусь в реэкспорте "санкционной" рыбы

Как ранее сообщал Sputnik, по состоянию на 23 мая текущего года 34 предприятия из Беларуси поставлены на усиленный лабораторный контроль, 26 — имеют предупреждения, в отношении еще 36 предприятий установлены специальные требования. В списке продуктов, для которых граница остается закрытой, чаще всего российское надзорное ведомство упоминает сухое молоко, сухую молочную сыворотку, сыр, масло.

Кто под полным запретом?

Временно лишены возможности поставлять в РФ свою продукцию ОАО "Рогачевский молочно-консервный комбинат", СООО "Белсыр", ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Солигорский филиал, ПУП "Молочный полюс", ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат". Итого — пять заводов.

Запрет на поставку мясной и рыбной продукции распространяется на 24 предприятия.Среди них есть и крупные: это принадлежащий бизнесмену Евгению Баскину "Серволюкс", Витебская бройлерная птицефабрика, Птицефабрика "Дружба", Березовский комбинат кооперативной промышленности, Могилевский мясокомбинат.

В числе рыбных предприятий — "Камчатская рыба" и "Розовый кит", уже получившие от российских СМИ упреки в реэкспорте в Россию санкционной рыбы .

Кроме того, временный запрет на поставку кормов действуют в отношении пяти производителей, среди которых "Белэкотехника", "Агропродукт", "Тивайтл", "Биоком" и "Экомол Агро".

Частичные ограничения

Еще 20 предприятий имеют частичные ограничения, среди них "Бабушкина крынка" (кроме сыра, сухого молока, масла), "Пинский мясокомбинат" (разрешены поставки говядины, говяжьи мясопродукты и готовая мясная продукция) и другие.

Будет третий визит инспекторов

В понедельник в Москве министры сельского хозяйства РФ и Беларуси договорились о снятии ограничений на поставки мясной и молочной продукции с девяти белорусских предприятий, а также о проведении в течение 10 дней еще одной встречи по остальным предприятиям, сообщил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

"Мы сегодня открыли два предприятия по переработке мяса, которые будут поставлять в основном говядину на российский рынок, и семь молокозаводов, которые буду поставлять на рынок сертифицированную молочную продукцию", — сказал Ткачев телеканалу "Россия 24".

По его словам, российская сторона попросила Беларусь усилить внутренний контроль сырья и готовой продукции, и та пообещала принять такие меры.

"Договорились, что через неделю, максимум через 10 дней, будем встречаться. По тем предприятиям, по которым не принято решение, они будут дорабатываться. На них выйдут еще раз инспекторы. Белорусская сторона покажет еще раз проделанную работу, в том числе и документацию. Конечно, нас интересуют, прежде всего, остатки антибиотиков, которые были выявлены", — добавил Ткачев.

Россельхознадзор ранее вводил ограничения на поставку в РФ животноводческой продукции ряда белорусских перерабатывающих предприятий. Позже он направил две инспекции для проверки белорусских предприятий, как ограниченных в поставках в Россию, так и работающих в полном объеме на российском рынке. В Минске выражали надежду, что по итогам инспекций ограничения будут сняты.