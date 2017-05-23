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Кобяков посетит с рабочим визитом Татарстан

24.05.2017 11:25 — Новости Экономики | БелТА  
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Кобяков посетит с рабочим визитом Татарстан
Андрей Кобяков. Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 25-26 мая посетит с рабочим визитом Республику Татарстан Российской Федерации, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич.

В первый день визита 25 мая Андрей Кобяков проведет переговоры с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в узком и расширенном составах. Запланировано посещение АО "Технополис Химград", ПАО "Казаньоргсинтез", стадиона "Казань Арена".

Андрей Кобяков 26 марта примет участие в заседаниях Совета глав правительств в СНГ и Евразийского межправительственного совета, которые состоятся в Казани. Заседания пройдут в узком и расширенном составах. Не исключено, что на полях саммита руководитель белорусского правительства проведет ряд двусторонних встреч.

На заседании Совета глав правительств в СНГ планируется рассмотреть 13 проектов документов, направленных на экономическое взаимодействие государств - участников СНГ и развитие сотрудничества по другим направлениям. В проект повестки дня включены вопросы, касающиеся, в частности, взаимодействия стран Содружества в сфере инноваций, обеспечения транспортной безопасности, использования атомной энергии в мирных целях, подготовки специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли. Кроме того, главам правительств предлагается рассмотреть документы, регламентирующие сотрудничество в области радионавигации, противодействия производству и распространению контрафактной продукции, защиты интеллектуальной собственности и др.

В ходе заседания Евразийского межправительственного совета будут обсуждаться вопросы в сфере экономики, таможенного сотрудничества, промышленности и агропромышленного комплекса. Главам правительств стран Союза будет представлен ежегодный отчет Евразийской экономической комиссии о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений ЕЭК в 2016 году. Также будет рассмотрен вопрос о Порядке организации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере агропромышленного комплекса государств - членов ЕАЭС и проект Соглашения о порядке добровольного согласования странами Союза с ЕЭК специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения Комиссией разбирательств, связанных с предоставлением странами ЕАЭС специфических субсидий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В первый день визита 25 мая Андрей Кобяков проведет переговоры с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в узком и расширенном составах.

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