Эксперты пересмотрели прогноз для экономики Беларуси: будет рост, но вялый

Эксперты Евразийского банка развития пересмотрели прогноз роста экономики Беларуси в сторону улучшения: с минус 0,5% до положительного прироста на 1,3% по итогам 2017 года в связи с более быстрыми, чем ожидалось ранее, темпами восстановления экономической активности в первом квартале и достижением соглашения по ценам на газ и поставкам нефти из России. Об этом говорится в ежеквартальном макроэкономическом обзоре , подготовленном Группой главного экономиста ЕАБР.

Однако рассчитывать на скорое восстановление и динамичное развитие экономики не приходится. В дальнейшем по мере восстановления внутреннего спроса на фоне смягчения денежно-кредитной политики и образующейся по ряду показателей высокой базы 2017 года темпы прироста ВВП составят всего 0,8% и 1% в 2018 г. и 2019 г. соответственно.

«В текущих экономических условиях восстановление экономического роста в среднесрочной перспективе будет ограничено уровнем потенциального роста в 1−1,2% по причине сохраняющихся структурных ограничений в экономике. По мере дальнейшего замедления инфляционных процессов со стороны монетарных властей ожидается принятие мер в области процентной политики по снижению номинальных процентных ставок на кредитно-депозитном рынке для стимулирования экономической активности», — констатировали эксперты.

При этом сдерживающим фактором для восстановления инвестиционной активности остаются высокая закредитованность предприятий и сохраняющаяся их слабая платежеспособность.

Прогноз по инфляции по итогам прошедших месяцев 2017 года также пересмотрен в сторону снижения на фоне активного замедления инфляционных процессов в первом квартале 2017 г. В 2017 г. инфляция на конец года прогнозируется на уровне 8,6%. Ускорение инфляционных процессов с текущего уровня 6,4% (по итогам марта 2017 г.) ожидается в третьем квартале, после очередного повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и постепенного ослабления номинального обменного курса при общей тенденции к ослаблению валют развивающихся рынков.

При этом сохранению инфляции в рамках целевых ориентиров будет способствовать проводимая сбалансированная денежно-кредитная политика. Дальнейшее снижение инфляции в 2018—2019 гг. прогнозируется в рамках определенных Нацбанком Беларуси целей и составит 7,3% и 6,1% соответственно, считают эксперты.

Официальный прогноз по инфляции на 2017 году был 9%, однако, как заявил 23 мая первый заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Крутой, инфляция ожидается на уровне 5,5−6%. «За январь-апрель в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 6,3% при цели на 2017 год — 9%, а за четыре месяца к декабрю прошлого года мы имеем инфляцию 2,4%. За пять месяцев правительство ожидает инфляцию на уровне 2,5%. Летом у нас традиционно происходит сезонное изменение цен на овощи, поэтому в отдельные месяцы, как, например, в августе прошлого года, может быть даже дефляция. По текущим оценкам мы ожидаем годовую величину индекса потребительских цен на уровне 5,5−6%. Это будет практически рекорд», — подчеркнул Дмитрий Крутой, передает БЕЛТА.