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В развитие МАЗа планируется вложить около $500 млн - Семашко

24.05.2017 10:29 — Новости Экономики | БелТА  
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В развитие МАЗа планируется вложить около 0 млн - Семашко
Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В развитие МАЗа планируется вложить около $500 млн, сообщил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко во время пленарного заседания "Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

"В развитие МАЗа надо серьезно вкладывать средства - в новую кабину, новые мосты делать, новые оси. Есть инвестиционные программы, сейчас мы решаем проблемы с источниками финансирования, - будем развивать предприятие", - подчеркнул Владимир Семашко и пояснил, что речь может идти о финансировании в размере около полумиллиарда долларов.

Заместитель премьер-министра отметил, что МАЗ переживает не самый лучший период. "Есть проблемы, в том числе в объемах: если еще года три назад предприятие делало 24 тыс. автомобилей, в этом 6,7 тыс. делают и могут не выйти даже на 11 тыс. по итогам года", - сказал он.

Кроме того, вице-премьер коснулся перспектив развития БелАЗа, где сейчас реализуются серьезные инвестиционные программы. "Вложено почти $800 млн, мы вышли на то, что закрыли полностью потребность мирового рынка в нашей номенклатуре, причем доля БелАЗа на мировом рынке растет. Если еще 5-6 лет назад она была на уровне 17-18%, то сейчас составляет почти 30%. Мы создали всю линейку техники - от 25 т до 450 т грузоподъемности, сделали первые самосвалы-беспилотники", - отметил Владимир Семашко.

Поднималась тема обеспечения машиностроения собственным металлом. "С пуском в позапрошлом году мелкосортно-проволочного стана на БМЗ мы на 60% закрыли потребность отрасли. Это абсолютно конкурентоспособное предприятие, это одна из основных позиций, с которой мы выходим на международный рынок. Но на этом останавливаться нельзя - перед БМЗ стоит задача закрыть на 100% потребность машиностроения в металле. Это непростая задача, цена вопроса - $800-850 млн. И мы должны эту проблему решать", - заявил он и сказал, что ждет технико-экономическое обоснование от Минпрома по этому вопросу.

Также вице-премьер подчеркнул, что страна заинтересована в приходе инвесторов на белорусские промпредприятия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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