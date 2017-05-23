Кобяков: Совмин предпримет шаги по решению вопросов в правовом регулировании работы Uber в Беларуси

Во время встречи

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство предпримет необходимые шаги по разрешению вопросов в сфере правового регулирования работы Uber в Беларуси с учетом интересов обеих сторон. Об этом заявил сегодня премьер-министр Андрей Кобяков на встрече с руководством компании Uber, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Как отметил Андрей Кобяков, визит руководства такой известной в мире высокотехнологичной компании как Uber является знаковым. "Это подтверждение того, что наша страна имеет хорошую динамику развития цифровых технологий, благоприятную бизнес-среду. Рассчитываю, что сможем построить долгосрочное и взаимовыгодное стратегическое сотрудничество", - отметил он.

Руководитель правительства отметил, что проинформирован о работе компании на рынке Беларуси. "За относительно небольшой срок вы добились хороших результатов в области перевозок пассажиров, внедрили новые технологии, позволяющие сделать поездки комфортными для пассажиров и более прозрачными в части сбора налогов для государства", - подчеркнул премьер-министр.

Андрей Кобяков сообщил, что правительство предпримет необходимые шаги по разрешению вопросов в сфере правового регулирования работы Uber в Беларуси с учетом интересов обеих сторон.

Также премьер-министр отметил, что правительство Беларуси приветствует инициативы компании по сотрудничеству с Парком высоких технологий. "Открытие центра научно-технических разработок Uber в Парке станет хорошим стартом нашей совместной работы", - подчеркнул Андрей Кобяков.

Отдельно руководитель правительства остановился на перспективах сотрудничества с компанией в области беспилотного транспорта.-0-