24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ведет переговоры о создании венчурных фондов с Израилем и США, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета на науке и технологиям Александр Шумилин на полях пленарного заседания "Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня ведутся переговоры по созданию венчурных фондов с Израилем, США, а также другими странами. Для нас рынок венчурного капитала новый, но это то, чего не хватает нашей инновационной инфраструктуре. Мы 45-е в мире по генерированию новых знаний, у нас очень много стартапов, много талантливых людей и идей, но для того, чтобы эти идеи пробились на мировой рынок, нужен соответствующий объем, а в маленькой Беларуси такого объема нет", - сказал Александр Шумилин. По его словам, дело меняется, если Беларусь сотрудничает, к примеру, с Китаем, где огромный рынок и умение быстро налаживать производство. "Мы умеем генерировать идеи, делать в одном экземпляре хорошие вещи, а китайцы умеют их тиражировать. Надо объединять усилия", - считает председатель ГКНТ.

По его мнению, для Беларуси важно и сотрудничество с Российской венчурной компанией. "Нам важно создание совместного с Россией венчурного фонда, потому что выводить акции наших стартапов на международные финансовые рынки, биржи белорусы пока не умеют. И мы будем учиться у российских коллег", - отметил Александр Шумилин.

Как сообщалось, в декабре 2016 года между Белорусским инновационным фондом и Российской венчурной компанией заключен договор инвестиционного товарищества "Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций" для финансирования перспективных разработок в Беларуси и России. Размер фонда составляет 1,4 млрд российских рублей (по состоянию на май - $24,5 млн) с вкладами на паритетных началах: 50% проекта - белорусская сторона, 50% - российская.

Кроме того, совместный венчурный фонд планируют создать к осени 2017 года Беларусь и Китай. Учредителями фонда выступят Белорусский инновационный фонд (45%), Китайско-Белорусский промышленный инвестиционный фонд (45%) и Компания по развитию индустриального парка (10%). Размер фонда составит не менее $20 млн. Предполагается, что инвестиции будут направлены в отрасль высоких технологий (высокотехнологичные, инновационные продукты, инновации в традиционных секторах экономики).-0-