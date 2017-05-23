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Беларусь и Россия до конца года должны предложить по три интеграционных проекта - Семашко

24.05.2017 13:16 — Новости Экономики | БелТА  
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия до конца года должны предложить друг другу по три интеграционных проекта, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко сегодня на полях пленарного заседания "Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы договорились, что Беларусь и Россия до конца этого года предложат по три совместных интеграционных проекта, - сказал вице-премьер. - Наметки уже есть".

/Будет дополнено/. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия до конца года должны предложить друг другу по три интеграционных проекта, сообщил заместитель премьер-министра...

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