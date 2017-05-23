|
Беларусь и Россия до конца года должны предложить по три интеграционных проекта - Семашко
24.05.2017 13:16 — Новости Экономики | БелТА
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия до конца года должны предложить друг другу по три интеграционных проекта, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко сегодня на полях пленарного заседания "Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы договорились, что Беларусь и Россия до конца этого года предложат по три совместных интеграционных проекта, - сказал вице-премьер. - Наметки уже есть".
/Будет дополнено/. -0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия до конца года должны предложить друг другу по три интеграционных проекта, сообщил заместитель премьер-министра...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии