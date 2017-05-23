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Семашко: Беларусь и Россия возвращаются к интеграционным проектам в промышленности
24.05.2017 13:46 — Новости Экономики | Tut.by
Правительства Беларуси и России до конца года должны подготовить предложения по трем интеграционным проектам, рассказал журналистам в кулуарах Белорусского промышленного форума вице-премьер Владимир Семашко.
По его словам, такая договоренность была достигнута в рамках
Что касается формы взаимодействия, то «это может быть обмен активами, покупка акций, допэмиссия акций и другие».
Напомним, в 2011—2014 годах Беларусь и Россия
Последний раз тема развития интеграционных проектов
Погрузившись в глубокую рецессию, Минск и Москва больше не особо педалировали данную тему.
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Проект МАЗ-КАМАЗ заглох, но сейчас ему на смену могут придти новые. Речь о предприятиях нефтехимии и машиностроения.
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