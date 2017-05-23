Семашко: Беларусь и Россия возвращаются к интеграционным проектам в промышленности

Правительства Беларуси и России до конца года должны подготовить предложения по трем интеграционным проектам, рассказал журналистам в кулуарах Белорусского промышленного форума вице-премьер Владимир Семашко.

По его словам, такая договоренность была достигнута в рамках недавних переговоров по нефтегазовому вопросу . Семашко сказал, что наметки относительно белорусских участников уже есть, но не уточнил, о каких активах идет речь, отметив только, что это предприятия нефтехимии и машиностроения.

Что касается формы взаимодействия, то «это может быть обмен активами, покупка акций, допэмиссия акций и другие».

Напомним, в 2011—2014 годах Беларусь и Россия вели работу по пяти интеграционным промышленным проектам : холдинг «Росбелавто» («МАЗ» — «КамАЗ»), «Интеграл» и «Российская электроника», «Минский завод колесных тягачей» и ГК «Ростех», «Пеленг» и Федеральное космическое агентство «Роскосмос», «Гродно Азот» и «Еврохим» либо иной партнер.

Последний раз тема развития интеграционных проектов озвучивалась около двух лет назад. Тогда вице-премьер России Аркадий Дворкович сказал, что проект автомобильного холдинга «Росбелавто» окончательно выпал из числа приоритетных из-за того, что «по нему нет общего понимания». «По остальным вопросам продолжаются консультации с белорусской стороной, есть предварительная оценка стоимости активов, она обсуждается, обсуждается структура сделок и возможные сроки реализации», — сказал Дворкович. По его словам, в любом случае по всем этим проектам потребуется политическое решение обеих сторон — и белорусской, и российской.

Погрузившись в глубокую рецессию, Минск и Москва больше не особо педалировали данную тему.