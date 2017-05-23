Минск и Москва до конца года предложат по три интеграционных проекта

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Беларусь и Россия до конца года предложат друг другу по три интеграционных проекта, возможен обмен активами и продажа акций, сообщил вице-премьер республики Владимир Семашко.

По его словам, речь идет об интеграционных проектах в нефтехимии, нефтяной отрасли и машиностроении. В то же время Семашко не уточнил, о каких именно белорусских предприятиях идет речь.

"Мы (с Россией — Sputnik) 13 апреля в Москве подписали пакетом семь документов, среди них есть документ "Протокол Дворкович — Семашко", это "дорожная карта" наших отношений: там последним пунктом записано, что стороны до конца этого года представят по три совместных интеграционных проекта. И Россия представит что-то, и мы, у нас есть наработки», — сообщил Семашко журналистам в среду в Минске в кулуарах Белорусского промышленного форума.

По его словам, механизмы реализации интеграционных проектов могут быть разными. "Разные формы могут быть: и обмен активами, и покупка определенного пакета акций, причем, может быть и допэмиссия, и просто покупка", — уточнил вице-премьер.

Примечательно, что несколько лет назад Беларусь и РФ согласовали пять совместных интеграционных проектов, которые также предусматривали объединение или обмен активами и создание единых предприятий.

Самым масштабным проектом и наиболее спорным стал проект по объединению МАЗа и КАМАЗа, причем Беларусь даже выполнила рыночную оценку активов МАЗа, а затем, по настоянию российской стороны, и переоценку.

Однако по прошествии ряда лет ни один из проектов так и не был реализован, поскольку Минск и Москва не смогли согласовать условия управления будущими совместными предприятиями, сбытовую политику, модельный ряд и другие важные аспекты.