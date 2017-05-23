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Новый завод по производству автракторной техники планируется построить в Беларуси
24.05.2017 13:46 — Новости Экономики | БелТА
Фото из архива
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый завод по производству автотракторной техники планируется построить в Беларуси, сообщил сегодня заместитель премьер-министра Владимир Семашко на полях пленарного заседания "Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.
"Глава холдинга "Амкодор" Александр Шакутин подготовил и внес предложение о том, что в ряду других инвестиционных проектов он будет создавать производство автотракторной и коммунальной техники. Были разные мнения и позиции по этому поводу, но я лично поддерживаю этот проект", - заявил вице-премьер.
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"Глава холдинга "Амкодор" Александр Шакутин подготовил и внес предложение о том, что в ряду других инвестиционных проектов он будет создавать производство...
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